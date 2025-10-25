باشگاه خبرنگاران جوان- مذاکرات نمایندگان بلندپایه طالبان و پاکستان در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. هیأت افغانستان به رهبری رحمتالله نجیب، معاون وزارت کشور طالبان و سهیل شاهین، سرپرست سفارت طالبان در قطر، و با حضور انس حقانی، نور احمد نور، نورالرحمن نصرت و عبدالقهار بلخی در این گفتوگوها شرکت دارد.
برنامه گفتوگوها شامل بحث درباره موضوعات مهمی از جمله تمدید آتشبس، احترام متقابل به تمامیت ارضی و حریم هوایی و سایر موضوعات مرتبط میباشد. این مذاکرات در چارچوب تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها و یافتن راهحلهای دیپلماتیک برگزار میشود.
پاکستان تاکنون جزئیاتی از اعضای هیأت خود ارائه نداده اما منابع آگاه گفتند که مسئول ارشد حوزه افغانستان در سازمان اطلاعات ارتش، فرمانده عملیات نظامی ارتش و یک مقام ارشد وزارت امور خارجه اعضای هیأت مذاکراتی این کشور را تشکیل خواهند داد.
در دور پیشین مذاکرات طالبان و پاکستان در دوحه، دو طرف با میانجیگری قطر و ترکیه بر آتشبس فوری، توقف حملات تروریستی و احترام متقابل به حریم سرزمینی توافق کردند.
دور دوم مذاکرات درحالی به میزبانی استانبول برگزار میشود که مرزهای دو کشور همسایه همچنان بسته و تجارت آنان تعلیق مانده است و در کنار چالشهای فعلی، مناقشه آب نیز به آن اضافه شده است.