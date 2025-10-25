باشگاه خبرنگاران جوان ـ گزارشهای تازه از گسترش همکاریهای اقتصادی و فناورانه میان رژیم صهیونیستی و جزیره تایوان حکایت دارد؛ همکاریهایی که در نبود روابط رسمی دیپلماتیک، بهصورت محرمانه و با محوریت بخشهای فناوری پیشرفته و امنیت سایبری دنبال میشود.
در سالهای اخیر، روابط پنهان و پیچیدهای میان رژیم صهیونیستی و حکومت غیرقانونی تایوان شکل گرفته است؛ جزیرهای در شرق چین که از سال ۱۹۴۹ بهصورت جدا از سرزمین اصلی اداره میشود، اما پکن آن را بخشی جداییناپذیر از جمهوری خلق چین میداند و اغلب کشورهای جهان نیز مطابق اصل «چین واحد» آن را بهعنوان کشوری مستقل به رسمیت نمیشناسند.این روابط، بهرغم نبود پیوندهای رسمی دیپلماتیک، در حال گسترش در عرصههای فناوری، امنیت سایبری و صنایع نظامی پیشرفته است. همکاری میان دو طرف در ظاهر اقتصادی است، اما در عمل ابعاد امنیتی و نظامی پیدا کرده و میتواند توازن فناوری و حتی امنیت منطقهای را بر هم زند.
پیوند اقتصاد و امنیت؛ از چیپ تا موشک
اسرائیل بهعنوان یکی از صادرکنندگان اصلی فناوریهای امنیتی و نرمافزارهای نظامی در جهان، در سالهای اخیر توجه ویژهای به تایوان نشان داده است. از سوی دیگر، تایوان بهعنوان قطب اصلی تولید نیمهرساناها و سختافزارهای رایانهای، یکی از حیاتیترین مراکز تأمین قطعات در زنجیره جهانی فناوری محسوب میشود.این دو رژیم، هر دو تحت حمایت آمریکا تلاش دارند از طریق همکاریهای مشترک در زمینه هوش مصنوعی، پهپادها، رادار و سیستمهای دفاع سایبری، موقعیت فناورانه خود را تقویت کنند.
در همین چارچوب، صنایع اسرائیلی از شرکتهای تایوانی مانند TSMC برای تولید تراشههای نظامی و امنیتی استفاده میکنند، در حالی که تایوان با بهرهگیری از تجربیات اسرائیلی در طراحی سیستمهای دفاعی، به دنبال ساخت نسخه بومی از سامانه «قبه آهنین» با نام T-Dome است.در واقع، این همکاری نهتنها به معنای تبادل فناوری، بلکه بهنوعی ادغام در سطح زنجیره تأمین است؛ جایی که اسرائیل طراحی میکند، تایوان میسازد و آمریکا از آن پشتیبانی مالی و امنیتی میکند.ارزش مبادلات دوطرفه در سالهای اخیر به بیش از ۲.۶ میلیارد دلار رسیده و شرکتهای اسرائیلی دوباره در نمایشگاههای دفاعی تایپه حضور یافتهاند.
نفوذ اسرائیل در زیرساخت دیجیتال تایوان
در حوزه امنیت سایبری نیز نفوذ اسرائیل در ساختار دیجیتال تایوان افزایش یافته است. شرکت اسرائیلی Radware که از تأمینکنندگان اصلی ارتش صهیونیستی محسوب میشود، اکنون مرکز دادهای در تایپه اداره میکند و در همکاری با شرکت CHT Security، بخشی از زیرساخت ارتباطی و سامانههای دفاع دیجیتال تایوان را در اختیار دارد.بر اساس گزارش پایگاه فرانسوی Intelligence Online، بسیاری از مأموران سابق نظامی اسرائیل اکنون بهصورت غیررسمی در این پروژههای سایبری فعالیت میکنند. در نتیجه، تایوان عملاً در حال وارد کردن هسته فناوری امنیتی رژیم صهیونیستی به زیرساخت خود است، موضوعی که نهتنها از نگاه چین نگرانکننده است، بلکه احتمال بروز رخدادهای ناامن سایبری در دیگر مناطق جهان را نیز افزایش میدهد.
از همکاری دفاعی تا رقابت در سایه چین
پس از حوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و بحران روابط تلآویو با پکن بهدلیل مواضع چین در حمایت از فلسطین، روابط اسرائیل و تایوان وارد فاز جدیدی شد.رسانههای عبری از تماسهای مستقیم میان مقامهای دو طرف و حضور هیئتهای مشترک در تلآویو و تایپه خبر دادهاند. اکنون پروژههای مشترک در حوزه رادار، موشکهای زمینبههوا، و سامانههای رهگیری در دستور کار است.در عین حال، تایوان در تلاش است با الگوبرداری از مدل دفاع چندلایه اسرائیل، سامانهای بومی ایجاد کند که با نام «گنبد تایوانی» (T-Dome) شناخته میشود. کارشناسان معتقدند طراحی این پروژه بهشدت از سامانههای «آرو ۲» و «گرین پاین» اسرائیلی الهام گرفته است.
همافزایی فناورانه خطرناک
اگرچه ظاهر این همکاری فناورانه است، اما ماهیت آن ترکیبی از اقتصاد، جاسوسی و کاربردهای نظامی است. در واقع، تایوان و اسرائیل از دو سو به همدیگر وابسته شدهاند: اسرائیل طراحی و فناوری امنیتی را عرضه میکند و تایوان زیرساخت تولید و پردازش را در اختیار دارد. این همافزایی فناورانه، بهدلیل نبود شفافیت، میتواند به بستری برای عملیات پنهان، انتقال دادههای حساس یا حتی تولید ابزارهای جاسوسی بدل شود.
هشدار از تجربه «پیجرهای انفجاری» در لبنان
رخداد انفجار پیجرها در لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴ که به گفته رسانههای غربی با عملیات پیچیده اطلاعاتی اسرائیل مرتبط بود، نمونهای از خطرات چنین فناوریهای دوگانه است. در آن حادثه، هزاران دستگاه پیجر (پیامرسان بیسیم) و واکیتاکی با سیگنال از راه دور منفجر شدند، دهها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. این دستگاهها با برند تایوانی «گلد آپولو» به بازار آمده بودند و همین امر پرسشهایی درباره منشأ تولید، نقش شرکتهای آسیایی و امکان سوءاستفاده از زنجیره تأمین مطرح کرد.تحلیلگران هشدار میدهند که اگر فناوریهای پیچیده امنیتی و نظامی میان اسرائیل و تایوان بدون نظارت و شفافیت توسعه یابد، تکرار سناریوهایی مانند پیجرها در نقاط دیگر جهان چه در آسیا و چه در خاورمیانه دور از ذهن نخواهد بود. ترکیب تخصص سایبری اسرائیل با زیرساخت تولید تایوان، میتواند ابزارهایی بسازد که بهسادگی قابلیت تبدیل به سلاح دیجیتال یا حتی فیزیکی را دارند.
در ظاهر، همکاری اسرائیل و تایوان، پروژهای فناورانه و اقتصادی به نظر میرسد، اما در باطن، این اتحاد بازوی فناورانه جدیدی برای تلآویو ایجاد کرده است. با گسترش همکاری در حوزه نیمهرسانا، امنیت سایبری و هوش مصنوعی، خطر انتقال فناوریهای نظامی و جاسوسی به شرق آسیا افزایش یافته است.تجربه انفجار پیجرها یادآور این واقعیت است که هرگونه ترکیب فناوری با اهداف امنیتی میتواند به فاجعه انسانی تبدیل شود. از همینرو، تحلیلگران اقتصادی و امنیتی هشدار میدهند که «قبه تایوانی» و پروژههای مشابه، نه تنها تهدیدی برای ثبات فناوری جهانی است، بلکه ممکن است مقدمه بروز حملات پنهان مشابه در آینده باشد.
منبع: فارس