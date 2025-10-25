در سال‌های اخیر، روابط پنهان و پیچیده‌ای میان رژیم صهیونیستی و حکومت غیرقانونی تایوان شکل گرفته است؛ جزیره‌ای در شرق چین که از سال ۱۹۴۹ به‌صورت جدا از سرزمین اصلی اداره می‌شود، اما پکن آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از جمهوری خلق چین می‌داند و اغلب کشورهای جهان نیز مطابق اصل «چین واحد» آن را به‌عنوان کشوری مستقل به رسمیت نمی‌شناسند.

این روابط، به‌رغم نبود پیوندهای رسمی دیپلماتیک، در حال گسترش در عرصه‌های فناوری، امنیت سایبری و صنایع نظامی پیشرفته است. همکاری میان دو طرف در ظاهر اقتصادی است، اما در عمل ابعاد امنیتی و نظامی پیدا کرده و می‌تواند توازن فناوری و حتی امنیت منطقه‌ای را بر هم زند.