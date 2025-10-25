مسئول ستاد دکتر پزشکیان در استان فارس تأکید کرد: مدیران باید متخصص و متعهد باشند لذا اگر مدیری توانایی انجام کاری را نداشته باشد، ادامه کار او از نظر شرعی حرام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام سیدبهرام حسینی در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز، بر اهمیت اخلاص در پذیرش مسئولیتها تأکید کرد.
او بر تمرکز بر تخصص در انتصابات و عدم پذیرش سفارشها اشاره کرد و افزود: مدیران سفارشی برای مردم کار نمیکنند؛ چرا که وامدار کسانی هستند که آنها را منصوب کردهاند.
حسینی تأکید کرد که مدیران باید متخصص و متعهد باشند.
او هشدار داد: کسی که میگوید نمیتوانم، باید برود تا کسی که میتواند، جایگزین شود. اگر مدیری توانایی انجام کاری را نداشته باشد، ادامه کار او از نظر شرعی حرام است.
مسئول ستاد ثمر با اشاره به نفع مردم در استفاده از دیدگاههای تخصصی، تصریح کرد: افرادی که به ریاست جمهوری نامه نوشتند، دارای تخصص بودند و باید از وجود آنها استفاده شود تا تنشها در استان کاهش یابد. از شخصیتهای باسابقه و متخصص باید بهره برد.
معیشت مردم و سبک زندگی مسئولان
حسینی با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم، بیان کرد: امروز دخل و خرج مردم با هم همخوانی ندارد.
او معتقد است که سادهزیستی مسئولان در میزان آستانه تحمل مردم تأثیرگذار است.
حسینی با استناد به آیاتی از قرآن کریم، انتقاد کرد که برخی مدیران حاضر نیستند از ماشینهای شیک خود پیاده شده و به میان مردم بیایند.
او افزود: رئیسجمهور ما سوار بر خودروی داخلی (پژو) میشوند، اما چرا برخی مدیران ما از خودروهای گرانقیمت استفاده میکنند؟
حسینی همچنین خواستار حمایت از بیتالمال و شعارهای رئیسجمهور مبنی بر کنارهگیری مدیران ناتوان شد.
عوامل تورم و لزوم همراهی با مردم
حسینی یکی از دلایل اصلی را عدم تنظیم بازار و نادیده گرفتن الگوی کشت دانست و مثال زد: چرا باید در فارس برنج بکاریم در حالی که شرایط کشت فراهم نیست؟ برخی محصولات مانند برنج و ذرت باید وارد شوند. کشورهای دیگر محصولات را متناسب با اقلیم خود کشت میکنند و این باید مورد توجه مسئولان کشاورزی قرار گیرد.
او تأکید کرد: مسئولی که درد مردم را میداند، اما خود را همتراز با مردم نمیبیند و همراهی نمیکند، باید کنار برود.
حسینی در پایان، در خصوص تنشهای سیاسی در استان فارس، پیشنهاد داد: رئیسجمهور باید برای فروکش کردن این التهابات وارد عمل شود. این موضوع در سطح استان حل نمیشود و نیاز به ورود ایشان است تا مسئولانی که قصد کنترل تورم را دارند، در کنار و همراه مردم قرار گیرند.