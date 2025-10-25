باشگاه خبرنگاران جوان ـ گزارش‌های رسمی از نهادهای کانادایی نشان می‌دهد که کشوری که به سرزمین مهاجران معروف است حالا با رشد اقتصادی کند، بدهی بالا و بازار مسکن یخ‌زده، به نقطه‌ای رسیده که امید به آینده در آن جای خود را به تردید داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ گزارش‌های رسمی از نهادهای کانادایی نشان می‌دهد که کشوری که به سرزمین مهاجران معروف است حالا با رشد اقتصادی کند، بدهی بالا و بازار مسکن یخ‌زده، به نقطه‌ای رسیده که امید به آینده در آن جای خود را به تردید داده است.

گزارش اخیر وال‌استریت ژورنال با استناد به نظرسنجی رسمی بانک مرکزی کانادا (Business Outlook Survey) حاکی از آن است که فضای اقتصادی این کشور به‌شدت تیره شده و اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر رسیده است.

آمارهای رسمی و گزارش‌های رسانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی کانادا در وضعیت نامطمئنی قرار دارد و تصمیمات کسب‌وکارها و خانوارها تحت تاثیر عوامل اقتصادی متغیر است. هر تغییر در بازار می‌تواند پیامدهای قابل توجهی بر روند فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

آمارهای رسمی و گزارش‌های رسانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی کانادا در وضعیت نامطمئنی قرار دارد و تصمیمات کسب‌وکارها و خانوارها تحت تاثیر عوامل اقتصادی متغیر است. هر تغییر در بازار می‌تواند پیامدهای قابل توجهی بر روند فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد. گزارش اخیر وال‌استریت ژورنال با استناد به نظرسنجی رسمی بانک مرکزی کانادا (Business Outlook Survey) حاکی از آن است که فضای اقتصادی این کشور به‌شدت تیره شده و اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر رسیده است.

بیش از ۳۲ درصد از شرکت‌های کانادایی در این نظرسنجی، انتظار دارند که اقتصاد در سال آینده وارد رکود شود. بسیاری از بنگاه‌ها گفته‌اند که فشار ناشی از نرخ‌های بهره بالا و هزینه‌های مالی سنگین، نقدینگی آن‌ها را کاهش داده و پروژه‌های توسعه‌ای را متوقف کرده است. هم‌زمان، افت تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی نیز بر فروش شرکت‌ها سایه انداخته است.

بیش از ۳۲ درصد از شرکت‌های کانادایی در این نظرسنجی، انتظار دارند که اقتصاد در سال آینده وارد رکود شود. بسیاری از بنگاه‌ها گفته‌اند که فشار ناشی از نرخ‌های بهره بالا و هزینه‌های مالی سنگین، نقدینگی آن‌ها را کاهش داده و پروژه‌های توسعه‌ای را متوقف کرده است. هم‌زمان، افت تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی نیز بر فروش شرکت‌ها سایه انداخته است.

بر اساس تحلیل‌های TD Economics و S&P Global، بخش‌های وابسته به ساخت‌وساز و تولید صنعتی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. سرمایه‌گذاری جدید در سطح ملی تقریبا متوقف شده و تحلیلگران هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند نشانه ورود کانادا به دوره‌ای از رشد بسیار پایین همراه با خطر رکود باشد.

بر اساس تحلیل‌های TD Economics و S&P Global، بخش‌های وابسته به ساخت‌وساز و تولید صنعتی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. سرمایه‌گذاری جدید در سطح ملی تقریبا متوقف شده و تحلیلگران هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند نشانه ورود کانادا به دوره‌ای از رشد بسیار پایین همراه با خطر رکود باشد.

به گفته تونی استیلو و مایکل داونپورت از موسسه Oxford Economics، اقتصاد کانادا تا پایان سال ۲۰۲۵ و حتی اوایل ۲۰۲۶ همچنان با چالش رشد ضعیف روبه‌رو خواهد بود. آن‌ها تاکید کرده‌اند که تعرفه‌های آمریکا و عدم‌قطعیت‌های ناشی از آن همچنان بر تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و بازار کار فشار وارد می‌کنند و همین بی‌ثباتی، موجب احتیاط بیش از حد شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری شده است؛ عاملی که ضعف مزمن بهره‌وری را تشدید می‌کند.

به گفته تونی استیلو و مایکل داونپورت از موسسه Oxford Economics، اقتصاد کانادا تا پایان سال ۲۰۲۵ و حتی اوایل ۲۰۲۶ همچنان با چالش رشد ضعیف روبه‌رو خواهد بود. آن‌ها تاکید کرده‌اند که تعرفه‌های آمریکا و عدم‌قطعیت‌های ناشی از آن همچنان بر تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و بازار کار فشار وارد می‌کنند و همین بی‌ثباتی، موجب احتیاط بیش از حد شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری شده است؛ عاملی که ضعف مزمن بهره‌وری را تشدید می‌کند.

خانوارهای گرفتار در فشار مالی

در کنار مشکلات بخش تولید، خانوارهای کانادایی نیز در وضعیت دشواری قرار دارند. بر اساس گزارش بانک مرکزی آمریکا درباره ثبات مالی ۲۰۲۵، سطح بدهی خانوارها در کانادا به بیش از ۱۸۵ درصد درآمد قابل‌تصرف رسیده است. بسیاری از خانواده‌ها اکنون بخش بزرگی از درآمد خود را صرف بازپرداخت وام‌های مسکن و کارت‌های اعتباری می‌کنند؛ حدود ۲۰ درصد خانوارها در خطر ناتوانی در بازپرداخت بدهی قرار گرفته‌اند.

بازار مسکن یخ‌زده و اقتصاد بی‌رمق

اقتصاددان ارشد بانک CIBC ،بن تَل، هشدار داده است که کانادا وارد «رکود سرانه» شده و بازار مسکن عملا «یخ‌زده» و در رکود قرار دارد. تل می‌گوید، فشار نرخ‌های بهره بالا و قیمت‌های غیرقابل‌دسترس، خانوارها را در سخت‌ترین شرایط اقتصادی از دهه ۹۰ تاکنون قرار داده است.

رشد اقتصادی در سراشیبی