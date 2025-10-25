باشگاه خبرنگاران جوان ـ گزارشهای رسمی از نهادهای کانادایی نشان میدهد که کشوری که به سرزمین مهاجران معروف است حالا با رشد اقتصادی کند، بدهی بالا و بازار مسکن یخزده، به نقطهای رسیده که امید به آینده در آن جای خود را به تردید داده است.
آمارهای رسمی و گزارشهای رسانههای اقتصادی نشان میدهد که شرایط اقتصادی کانادا در وضعیت نامطمئنی قرار دارد و تصمیمات کسبوکارها و خانوارها تحت تاثیر عوامل اقتصادی متغیر است. هر تغییر در بازار میتواند پیامدهای قابل توجهی بر روند فعالیتهای اقتصادی کشور داشته باشد.گزارش اخیر والاستریت ژورنال با استناد به نظرسنجی رسمی بانک مرکزی کانادا (Business Outlook Survey) حاکی از آن است که فضای اقتصادی این کشور بهشدت تیره شده و اعتماد کسبوکارها به پایینترین سطح دو سال اخیر رسیده است.
رکود در کمین؛ شرکتها نگران آینده
بیش از ۳۲ درصد از شرکتهای کانادایی در این نظرسنجی، انتظار دارند که اقتصاد در سال آینده وارد رکود شود. بسیاری از بنگاهها گفتهاند که فشار ناشی از نرخهای بهره بالا و هزینههای مالی سنگین، نقدینگی آنها را کاهش داده و پروژههای توسعهای را متوقف کرده است. همزمان، افت تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی نیز بر فروش شرکتها سایه انداخته است.
ساختوساز و صنعت زیر ضرب رکود
بر اساس تحلیلهای TD Economics و S&P Global، بخشهای وابسته به ساختوساز و تولید صنعتی بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. سرمایهگذاری جدید در سطح ملی تقریبا متوقف شده و تحلیلگران هشدار میدهند که این روند میتواند نشانه ورود کانادا به دورهای از رشد بسیار پایین همراه با خطر رکود باشد.
ریسک رکود بالا باقی میماند
به گفته تونی استیلو و مایکل داونپورت از موسسه Oxford Economics، اقتصاد کانادا تا پایان سال ۲۰۲۵ و حتی اوایل ۲۰۲۶ همچنان با چالش رشد ضعیف روبهرو خواهد بود. آنها تاکید کردهاند که تعرفههای آمریکا و عدمقطعیتهای ناشی از آن همچنان بر تولید، صادرات، سرمایهگذاری و بازار کار فشار وارد میکنند و همین بیثباتی، موجب احتیاط بیش از حد شرکتها در سرمایهگذاری شده است؛ عاملی که ضعف مزمن بهرهوری را تشدید میکند.
خانوارهای گرفتار در فشار مالی
در کنار مشکلات بخش تولید، خانوارهای کانادایی نیز در وضعیت دشواری قرار دارند. بر اساس گزارش بانک مرکزی آمریکا درباره ثبات مالی ۲۰۲۵، سطح بدهی خانوارها در کانادا به بیش از ۱۸۵ درصد درآمد قابلتصرف رسیده است. بسیاری از خانوادهها اکنون بخش بزرگی از درآمد خود را صرف بازپرداخت وامهای مسکن و کارتهای اعتباری میکنند؛ حدود ۲۰ درصد خانوارها در خطر ناتوانی در بازپرداخت بدهی قرار گرفتهاند.
بازار مسکن یخزده و اقتصاد بیرمق
اقتصاددان ارشد بانک CIBC ،بن تَل، هشدار داده است که کانادا وارد «رکود سرانه» شده و بازار مسکن عملا «یخزده» و در رکود قرار دارد. تل میگوید، فشار نرخهای بهره بالا و قیمتهای غیرقابلدسترس، خانوارها را در سختترین شرایط اقتصادی از دهه ۹۰ تاکنون قرار داده است.
رشد اقتصادی در سراشیبی
برآوردهای Oxford Economics نشان میدهد، رشد تولید ناخالص داخلی کانادا از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱.۶ درصد در ۲۰۲۴، در سال ۲۰۲۵ به ۱.۱ درصد و در ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد کاهش خواهد یافت. با تورم حدود ۲.۴ درصدی و نرخ بیکاری رو به افزایش تا حدود ۷.۳ درصد، توان مالی خانوارها در حال کاهش است و اقتصاد داخلی در موقعیتی شکننده قرار دارد.
اقتصاد «سرزمین فرصتها» با مهاجران چه کرد
حالا این وضعیت چنان بر زندگی مردم سایه انداخته که رویای موفق شدن در کانادا برای بسیاری از مهاجران به نبردی برای بقا تبدیل شده است؛ چراکه افزایش شدید هزینههای زندگی و کمبود مسکن اجارهای باعث شده است شمار بیشتری از تازهواردان از کشوری که آن را خانهی دوم خود انتخاب کرده بودند، رو برگردانند.رویترز قبلا در گزارشی نوشته بود که مهاجرت در این کشور روند معکوس به خود گرفته و تنها در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳، حدود ۴۲ هزار نفر از کانادا خارج شدند؛ افزایشی که بر آمار ۹۳ هزار و ۸۱۸ نفری خروج در سال ۲۰۲۲ و ۸۵ هزار و ۹۲۷ نفری در سال ۲۰۲۱ افزوده میشود.آمارهای جدید هم نشان میدهد که در دورهی ۱۲ ماه منتهی به سهماههی اول سال ۲۰۲۵، تعداد مهاجران خروجی تقریبا ۱۰۶ هزار و ۹۰۰ نفر بوده و تعداد افرادی هم که در کل سال ۲۰۲۴ کانادا را ترک کردهاند تا حدود ۱۰۶ هزار و ۱۳۴ نفر گزارش شده است.
گزارشهای موسسه «شهروندی کانادا» (ICC) نشان داده که نرخ مهاجرانی که از کانادا خارج میشوند، در سال ۲۰۱۹ به بالاترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده است و اکنون این روند خروج دوباره در حال افزایش است.کارا که در سال ۲۰۲۲ به عنوان پناهنده از هنگکنگ به کانادا آمده، ماهانه ۶۵۰ دلار کانادا (۴۷۴ دلار آمریکا) برای اجارهی یک اتاق در زیرزمین خانهای در اسکاربورو، شرق تورنتو، میپردازد که ۳۰ درصد خالص درآمد ماهانهاش است.این خانم ۲۵ ساله که پس از شرکت در اعتراضات ۲۰۱۹ هنگکنگ گریخته است، میگوید، سه شغل پارهوقت دارد و «هرگز فکر نمیکنم در یک کشور غربی فقط بتوانم اجارهی یک اتاق در زیرزمین را بدهم.»
وی میگوید: «تقریبا هر سنت درآمدم را خرج میکنم. درحالیکه در هنگکنگ میتوانستم حدود یکسوم درآمد ماهانهام را پسانداز کنم.»استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو که در زمینه مهاجرت تخصص دارد، فیل تریادافیلوپولوس، میگوید: «افزایش سریع مهاجرت، کمبود مسکن را تشدید کرده است. بنابراین تعجبآور نیست که کسانی که گزینهی دیگری دارند، پس از آنکه شرایط کانادا را تجربه کردهاند، به کشور دیگری میروند یا به خانهی خود بازمیگردند.»در عین حال، نظرسنجی از در یک تحقیق مطالعاتی با عنوان «رمزگشایی از تازهواردان» نشان داده است که حدود ۸۴ درصد مهاجران، «کانادا را گرانتر از آن چیزی که فکر میکردند، یافتهاند.»
منبع: فارس