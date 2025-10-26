باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آیا خوردن حبوبات برای صبحانه مناسب است؟ + فیلم

کارشناس تغذیه در خصوص وعده صبحانه و مصرف حبوبات نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عبدالرضا نوروزی، کارشناس تغذیه با حضور در برنامه سلام تهران در مورد وعده صبحانه و مصرف حبوبات مانند خوراک لوبیا و عدسی توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
بهترین حبوبات نخوده نه لوبیا مخصوصا لوبیا چیتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
خوردن عدس زیاد افسردگی میاره ولی نخود هیچ ضرری نداره
