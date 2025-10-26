باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دهها فعال سیاسی زندانی در انگلیس در تدارک برگزاری یک اعتصاب غذای جمعی از دوم نوامبر (۱۱ آبان) هستند؛ اقدامی که در اعتراض به «آزار و سرکوب سیاسی» به دلیل حمایت از فلسطین انجام خواهد شد.
گروه «زندانیان حامی فلسطین» (Prisoners for Palestine) اعلام کرده است این اعتصاب، بزرگترین حرکت اعتراضی از نوع خود در تاریخ معاصر انگلیس محسوب میشود و از زمان اعتصاب تاریخی زندانیان ایرلندی در سال ۱۹۸۱ بیسابقه بوده است. در این اعتصاب، زندانیانی از دو گروه «فیلتون ۲۴» و «بریز نورتون ۵» شرکت دارند؛ افرادی که بر اساس قانونی موسوم به «قانون ضد تروریسم» بیش از یک سال است بدون هیچ اتهام رسمی در بازداشت به سر میبرند.
در همین راستا، دو فعال حقوقی به نامهای آدری کورنو و فرانچسکا نادین در نامهای خطاب به وزیر کشور انگلیس و به نمایندگی از ۳۳ زندانی، پنج مطالبه اصلی را مطرح کردهاند: لغو محدودیتها بر مکاتبات و ارتباطات، آزادی فوری و بدون قید و شرط، تضمین حق دادرسی عادلانه، حذف جنبش «Pal Action» از فهرست گروههای «تروریستی» و تعطیلی تمام تأسیسات شرکت تسلیحاتی اسرائیلی Elbit Systems در خاک انگلیس.
عاصم قریشی، مدیر پژوهش در سازمان حقوقی «CAGE International»، در واکنش به این اقدام گفت: «اعتصاب غذای پیشِرو پاسخی است به خشونت ساختاری در نظام زندانهای انگلیس و همدستی دولت این کشور در نسلکشی مداوم در غزه. این حرکت نماد ادامه مقاومت از درون زندانهاست.»
شارلوت کیتس، هماهنگکننده بینالمللی شبکه «صامدون» برای دفاع از اسرای فلسطینی نیز با تأکید بر اینکه این زندانیان به دلیل نقششان در افشای جنایات اسرائیل و سیاستهای دولت انگلیس تحت فشار قرار گرفتهاند، خواستار حمایت گسترده مردمی و سیاسی از اعتصاب و مطالبات «زندانیان حامی فلسطین» شد.
آغاز اعتصاب همزمان با سالگرد صدور «اعلامیه بالفور» خواهد بود؛ انتخابی که به گفته برگزارکنندگان، اشارهای نمادین به نقش تاریخی انگلیس در تأسیس پروژه صهیونیستی در فلسطین دارد. گروههای پشتیبان این حرکت تا ۲۴ اکتبر به دولت فرصت داده بودند تا به خواستههای زندانیان پاسخ دهد.
گفتنی است «تئوتا هوکشا»، یکی از زندانیان سابق، پیشتر با اعتصاب ۲۸ روزه خود موفق شد مدیریت زندان را به پذیرش بخش عمدهای از خواستههایش وادارد؛ اقدامی که به گفته ناظران الهامبخش گسترش موج مقاومت مدنی در میان زندانیان انگلیسی حامی فلسطین شده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین