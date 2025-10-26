باشگاه خبرنگاران جوان - ایستاده‌اید در آشپزخانه. بخار از دهانه‌ قوری بلند می‌شود و بوی دارچین، خانه را پر کرده. پشتِ پنجره، باد، برگ‌ها را از شاخه‌ها می‌تکاند و زمین را زرد و طلایی می‌کند. پاییز، با لباسِ نسکافه‌ای‌اش آمده تا بگوید: «وقتِ غذاهای گرم است؛ وقتِ آرامشِ خوراکی». پس بیایید با هم هفت لقمه از این فصل بخوریم؛ هفت تکه گرمایی که از دلِ علم بیرون آمده و از قلبِ مادربزرگ‌ها گذشته است.

کدو حلوایی؛ خورشیدِ نارنجیِ قابلمه

وقتی پوستش را می‌بُرید، صدای نرمی می‌آید؛ وقتی تکه‌هایش را در سوپ می‌ریزید، بخارش مثل مه صبحگاهی از قابلمه بالا می‌رود. کدو فقط غذا نیست، آغوشی‌ است که از خاک آمده تا جانتان را گرم کند. در یک عصر سرد، قاشقِ سوپ کدو را که به لب می‌برید، انگار تکه‌ای از آفتاب را نوشیده‌اید.پژوهش‌های دانشگاه هاروارد می‌گویند بتاکاروتنِ موجود در آن، سیستم ایمنی را تقویت می‌کند و پوست را آرام‌تر نگه می‌دارد.