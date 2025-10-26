رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس آسه‌آن در مالزی از خوشبینی خود نسبت به انعقاد توافق تجاری با چین خبر داد و گفت که هر دو کشور خواهان انجام معامله هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه در حاشیه اجلاس آسه‌آن در کوالالامپور از خوشبینی خود نسبت به انعقاد یک توافق تجاری با چین خبر داد.

ترامپ در یک جلسه توجیهی مطبوعاتی به همراه لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، اعلام کرد: «فکر می‌کنیم با چین عملکرد خوبی خواهیم داشت... معتقدم توافق خوبی با چین خواهیم داشت. آنان می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند و ما نیز می‌خواهیم معامله‌ای انجام دهیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا افزود که انتظار دارد در دیدار پیش‌رو با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در کره جنوبی، «بحث‌های منصفانه‌ای» داشته باشد. وی همچنین پیشنهاد داد که ممکن است بعداً با شی در چین و همچنین در ایالات متحده دیدار کند.

توافق با برزیل در دستور کار

در همین حال، ترامپ از احتمال امضای قریب‌الوقوع یک توافق تجاری دوجانبه بین برزیل و ایالات متحده خبر داد. وی در حاشیه این اجلاس اعلام کرد: «ما با برزیل معامله خواهیم کرد» و خوشبینی خود را درباره پایان سریع مذاکرات ابراز داشت.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که هر دو کشور در جهت ایجاد یک مشارکت اقتصادی قوی کار می‌کنند و به همکاری‌های گسترده در زمینه‌های کشاورزی، انرژی و تولید اشاره کرد. لولا نیز از سوی دیگر گفت دلیلی برای تعارض با آمریکا نمی‌بیند.

