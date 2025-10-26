همزمان با روز پرستار، آیین رونمایی از کتاب «بیمارستان شهر عشق»؛ روایت خاطرات پرستاران و بهیاران دوران دفاع مقدس، با حضور فرماندهان ارتش و جمعی از پیشکسوتان در شیراز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با گرامیداشت روز پرستار آیین رونمایی از کتاب "بیمارستان شهر عشق؛ خاطرات پرستاران و بهیاران بیمارستان ۵۷۶ منطقه‌ای شیراز نزاجا در دوران دفاع مقدس" با حضور امیر سرتیپ نعمتی جانشین نزاجا، امیر سرتیپ بازنشسته سید حسام هاشمی، جانشین هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی نزاجا، امیر سرتیپ رضایی، فرمانده ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس، جمعی از پیشکسوتان، فرماندهان، مسئولان، کارکنان پایور و کادر درمان یگان‌های نزاجا در منطقه فارس در تالار امام خمینی (ره) مرکز آموزش علوم و فنون رزمی نزاجا برگزار شد.

امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی، فرمانده ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس در سخنانی با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، بیان داشت: بیمارستان شهر عشق، تنها روایت یک مجموعه درمانی نیست، بلکه بخشی از تاریخ پرافتخار نیروی زمینی ارتش است که در آن، انسانیت و ایمان در کنار تخصص پزشکی معنا می‌یابد.

او افزود: باید قدر این یادگار‌های فرهنگی را دانست؛ زیرا آثار مکتوبی همچون بیمارستان شهر عشق افزون بر جنبه ادبی و تاریخی، روحیه ایثار و همبستگی اجتماعی را در جامعه زنده نگه می‌دارند.

امیر سرتیپ نعمتی، جانشین نزاجا، اظهار کرد: کتاب بیمارستان شهر عشق سندی زنده از ایمان، تعهد و شجاعت زنانی است که در سخت‌ترین شرایط، خدمت به همرزمان خود را عبادت می‌دانستند و اگر امروز کشور سرافراز و امن ایستاده است، بخشی از آن را مدیون دستان مهربان پرستارانی هستیم که در دل آتش جنگ، با آرامش و عشق، مرهم درد مجروحان بودند.

امیر نعمتی با اشاره به اهمیت پاسداشت مقام پرستار در آستانه میلاد حضرت زینب (س) تصریح کرد: روحیه فداکاری و صبر پرستاران ما برگرفته از مکتب زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست؛ و هرگز زمان نمی‌تواند از ارزش کار آنان بکاهد.

امیر سرتیپ بازنشسته سید حسام هاشمی، جانشین هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی نزاجا نیز در سخنانی این کتاب را روایتگر ایثاری دانست که از جنس نبرد و درمان توأمان است؛ جایی که پرستار، مجاهد میدان عشق و مرهم‌گذار جسم و روح رزمندگان بود.

مشاور فرماندهی مطظّم کل قوا با تأکید بر ضرورت بازخوانی نقش پرستاران در دفاع مقدس گفت: نسل امروز باید بداند که بخشی از پیروزی‌های آن دوران، مرهون ایثار زنان و مردانی بود که در سکوت بیمارستان‌ها، برای زنده نگه‌داشتن رزمندگان جان می‌دادند.

در پایان این مراسم ضمن گرامیداشت روز پرستار، از نویسندگان و گردآورندگان اثر، پرستاران و بهیاران بیمارستان ۵۷۶ منطقه‌ای شیراز نزاجا در دوران دفاع مقدس و کادر درمان شاغل این بیمارستان تقدیر به عمل آمد و بر اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و خدمت‌گزاری به نسل جوان تأکید شد.