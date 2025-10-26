باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس کلانشهر توکیو در آمادهباش کامل به سر میبرد و حدود ۱۸ هزار مأمور برای تأمین امنیت سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که از روز دوشنبه آغاز میشود، مستقر خواهد کرد.
این نیروها در قالب یک ستاد امنیتی ویژه سازماندهی شدهاند و از ایستگاههای بازرسی وسایل نقلیه و سگهای گارد برای گشتزنی در اطراف سفارت آمریکا در محله میناتو استفاده میکنند.
پلیس توکیو برای مقابله با شرایط اضطراری، تیم واکنش فوری مجهز به مسلسل، واحد خنثیسازی مواد منفجره و حفاظت شیمیایی، واحد مقابله با پهپادها و سگهای آموزشدیده برای شناسایی مواد منفجره را نیز مستقر خواهد کرد.
در طول مدت اقامت ترامپ تا روز چهارشنبه، محدودیتهای ترافیکی در بزرگراههای شهری و خیابانهای مرکز توکیو اعمال خواهد شد. گشتها در ایستگاههای اصلی قطار افزایش یافته و استفاده از گاوصندوقهای چمدان در ایستگاهها ممنوع خواهد بود.
پلیس توکیو از شهروندان خواسته است به دلیل ترافیک سنگین، تا حد امکان از استفاده از خودروهای شخصی خودداری کرده و از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
منبع: ژاپن تایمز