مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید گفت: ۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید به متقاضیان تحویل داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی واحدهای طرح های حمایتی مسکن در شهرهای جدید از ۱۸ درصد ابتدای دولت چهاردهم هم اینک به ۳۳ درصد رسیده است، گفت: در حال حاضر واحدهای مسکونی تعریف شده در شهرهای جدید ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ واحد است که ۱۴۱ هزار واحد آن اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه از مجموع واحدهای تعریف شده ۷ هزار واحد در قالب واگذاری اراضی انفرادی و گروه ساخت به واجدان شرایط واگذار شده است، ادامه داد: تعداد واحدهای تحویل شده شهرهای جدید تاکنون به ۵ هزار واحد رسیده است. همچنین تعدادی از پروژه‌ها نیز تکمیل شده و آماده تحویل به متقاضیان است.

ملکی همچنین خواستار همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان ها با مدیران عامل شهرهای جدید کشور برای تسریع در اجرای واحدهای تحت مسئولیت شرکت عمران شد.

به گفته وی، به منظور تعیین تکلیف متقاضیان انصرافی و متقاضیانی که سهم آورده آنها تاخیر دارد نیازمند تدوین دستورالعملی برای ایجاد وحدت رویه در ادارات کل راه و شهرسازی و شهرهای جدید هستیم که این دستورالعمل در معاونت مسکن و ساختمان تدوین و ابلاغ خواهد شد.   

منبع: پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
