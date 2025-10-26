باشگاه خبرنگاران جوان - دهمین نشست تخصصی پایش طرح‌های حمایتی مسکن به میزبانی حبیب اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان و با حضور مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، نمایندگانی از صندوق ملی مسکن، بنیاد مسکن، بانک مسکن و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، شنبه ۳ آبان در ساختمان دادمان برگزار شد.

در این نشست که مدیران بنیاد مسکن استان‌ها و مدیران عامل شهرهای جدید سراسر کشور به شکل وبیناری در آن حضور یافتند، برنامه پیشنهادی ادارات کل برای افتتاح دهه فجر امسال با هدف گذاری حداقل ۷۵ هزار واحد مسکن، عملکرد صندوق ملی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن، گزارش انعقاد قرارداد متمم از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان توسط بانک مسکن، جمع‌بندی عملکرد استان‌ها در پیشرفت پروژه‌ها، عملکرد استان‌ها در استفاده از ظرفیت اراضی روستایی، و عملکرد استان‌ها در طرح جوانی جمعیت بررسی و ارایه شد.

میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های انبوه‌سازی در طرح نهضت ملی مسکن به ۴۴ درصد رسید

حبیب‌اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان در این نشست، ضمن قدردانی از زحمات ادارات کل راه و شهرسازی، مدیران عامل شهرهای جدید، و همچنین دیگر دست اندرکاران اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در سراسر کشور از اینکه در عرض یکسال دولت چهاردهم تعداد ۵۲ هزار واحد مسکونی طرح های حمایتی مسکن تکمیل و در سامانه طرح های حمایتی مسکن (سامانه تم) ثبت شده است تشکر کرد و خواستار تسریع در روند اجرا و تکمیل واحدها در زمانبندی تعیین شده و رفع مشکلات احتمالی در تکمیل آنها شد.

وی با بیان اینکه میانگین کشوری پیشرفت فیزیکی پروژه‌های انبوه‌سازی طرح نهضت ملی مسکن، هم اکنون به ۴۴درصد رسیده است خواستار سرعت بخشی به تکمیل واحدها شد و تاکید کرد: ستاد وزارت راه و شهرسازی با پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی و همکاری تمامی معاونان وزیر و مدیران عامل و روسای شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با بخش‌های مختلف مسکن، ساختمان و شهرسازی حمایت لازم را برای رفع موانع و تسریع در پیشرفت پروژه‌ها با استان‌ها خواهند داشت.

طاهرخانی خواستار همراهی بیشتر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات متمم طرح‌های حمایتی مسکن شد و از همراهی بانک مسکن در اینباره قدرانی کرد.

وی تصریح کرد: در خصوص حقوق مردم هیچگونه مماشاتی پذیرفتنی نیست و تمامی دست اندرکاران باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

طاهرخانی گفت: وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل حمایت از دهک‌های درآمدی یک تا ۴ را در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی ابلاغ کرده و در حال اجرا دارد.

پیگیری تکمیل و تجهیز مدارس در سطح وزرای راه و آموزش و پرورش

طاهرخانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از همراهی وزارت راه و شهرسازی در تکمیل خدمات روبنایی و زیربنایی از جمله مدارس اشاره کرد و افزود: برای تعیین‌تکلیف و تقسیم کار در حوزه ساخت مدارس مقرر شد، جلسه‌ای با حضور وزرای راه و شهرسازی و آموزش و پرورش هماهنگ و تصمیمات لازم گرفته شود.

یکی از اولویت های دولت چهاردهم تامین مسکن محرومان است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در قالب برنامه هفتم پیشرفت ۵ درصد درآمد حاصل از فروش و تهاتر املاک و اراضی وزارت راه و شهرسازی در قالب مولدسازی صرف مسکن محرومان خواهد شد.

دیگر نهادهای متولی مسکن محرومان در تامین سهم آورده دهک‌های پایین درآمدی اهتمام داشته باشند

وی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی توجه به مسکن محرومان و دهک‌های پایین درآمدی است که در این زمینه تعهدات وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است. ضرورت دارد تا نهادهای متولی مسکن محرومان از جمله کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی تعهدات خود را در تامین سهم آورده متقاضیان انجام دهند تا تکمیل و بهره‌برداری از مسکن محرومان سرعت یابد.

آمادگی سازمان ملی زمین و مسکن برای رفع موانع استان‌ها در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن

علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این نشست به ارایه گزارشی از عملکرد سازمان خود در آماده سازی اراضی و تامین زمین برای طرح های حمایتی مسکن پرداخت و از استان ها خواست تا به صورت ویژه رفع موانع و مشکلات موجود بر سر راه اجرای طرح های حمایتی مسکن را دنبال کنند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از آمادگی آن سازمان برای رفع موانع احتمالی ادارات کل راه و شهرسازی خبر داد و افزود: در آماده سازی اراضی مطابق تکلیف مصرح در قانون عمل شود تا کار سرعت یابد.

میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی شهرهای جدید به ۳۳ درصد رسید

شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای آغاز شده در شهرهای جدید در دولت چهاردهم تاکنون از ۱۸ به ۳۳ درصد رسیده است، از ادارات کل راه و شهرسازی خواست تا نسبت به رفع مشکلات شهرهای جدید استان‌های خود با مدیران عامل شهرهای جدید کشور همکاری و تعامل ویژه داشته باشند و کار را به شکل یکپارچه و واحد دنبال کنند.

تامین مالی صندوق برای تکمیل واحدهای مسکونی و خدمات زیربنایی و روبنایی بر اساس چارچوب قانونی

اصغر نوراله‌زاده مدیرعامل صندوق ملی زمین و مسکن نیز در این نشست گزارشی از عملکرد صندوق ملی مسکن در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن ارایه کرد و خواستار همراهی بیشتر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن شد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن یکی از ارکان مهم موفقیت طرح‌های حمایتی مسکن را همراهی بانک ها عنوان کرد.

به گفته وی، صندوق ملی مسکن نیز در مدت مسئولیت وی در تامین منابع مالی در تکمیل واحدهای مسکن مهر و همچنین تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی برای اساس چارچوب‌های موجود عمل کرد و این کار در هماهنگی با معاونت مسکن و ساختمان و دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی ادامه دارد.

تاکید بر حل مسائل ایثارگران شاغل در مجموعه‌ وزارت راه و شهرهای در سراسر کشور

منصور احمدلو، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران نیز در بخشی از این نشست حضور یافت و خواستار توجه به ایثارگران بر اساس تاکیدات وزیر راه و شهرسازی شد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران با بیان اینکه هم اکنون مدیران عامل فرودگاه‌های کشور، مدیران راه‌آهن، مدیران عامل شهرهای جدید، مدیران راهداری سراسر کشور، به عنوان مسئول امور ایثارگران در مجموعه‌های تحت مسئولیت خود منصوب شده‌اند از انتصاب مدیران کل راه و شهرسازی و همچنین مدیران عامل و روسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول امور ایثارگران در مجموعه‌های تحت مسئولیت خبر داد.

احمدلو تصریح کرد: با دستور رییس جمهور و پیگیری‌های رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین وزیر راه و شهرسازی تلاش خواهد شد تا بخشی از مشکلات این اقشار در دولت چهاردهم رفع شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی