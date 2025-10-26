هیئتی بلندپایه از وزارت کشور طالبان به ریاست محمد ابراهیم صدر برای شرکت در نشست وزیران کشور سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) به تهران سفر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- هیئتی بلندپایه از وزارت کشور طالبان به ریاست محمد ابراهیم صدر، معاون ارشد امور امنیتی، برای شرکت در نشست وزیران کشور سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) به تهران سفر کرده است.

این نشست در تاریخ پنجم و ششم آبان‌ماه ۱۴۰۴ پس از ۱۵ سال وقفه به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

اعضای هیئت شامل احسان‌الله سهیل، محمود صهیب و عمار مهاجر هستند.

این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو اکو برگزار شده و بر تقویت همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم، مقابله با جرایم سازمان‌یافته، مدیریت مرزها و توسعه تعاملات انتظامی متمرکز است. سازمان اکو با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میان اعضا فعالیت می‌کند.

برچسب ها: نشست اکو ، تعامل با طالبان ، روابط ایران و افغانستان
خبرهای مرتبط
آغاز نشست کارشناسی سازمان همکاری اقتصادی بدون حضور طالبان
رئیس دانشگاه بلخ:
ایران همیشه در کنار افغانستان بوده است
عدم حضور نماینده طالبان در نشست اکو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۹:۴۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
شکر خدا طالبان رو هم میخواهیم هزینه هاشو بدیم
۰
۰
پاسخ دادن
شکنندگی آتش‌بس و آزمون نهایی میراث ترامپ
مأموریت خودکفایی چین: برتری تکنولوژیک به بهای رفاه مردم
پشتیبانی از غزه یک اقدام درست بود / امام خامنه‌ای به صورت همه جانبه از مقاومت پشتیبانی کرد
۴۰ میلیون آمریکایی در معرض خطر قطع کمک‌های غذایی
هریس و نیوسام؛ دو رقیب احتمالی از کالیفرنیا در انتخابات ۲۰۲۸
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
مالزی: آماده استقرار نیرو‌های حافظ صلح در غزه هستیم
عقب‌نشینی پ. ک. ک از ترکیه؛ گامی به سوی انحلال در منطقه
یک شهید و دو مجروح در حملات رژیم اسرائیل به کرانه باختری اشغالی
آخرین اخبار
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
پهپاد اسرائیلی غیرنظامیان را در خان یونس هدف گرفت
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
همه گروه‌های فلسطینی با ادامه نسل‌کشی و قیمومیت مخالفند
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
ترامپ آزمایش موشک هسته‌ای روسیه را نامناسب خواند
هریس و نیوسام؛ دو رقیب احتمالی از کالیفرنیا در انتخابات ۲۰۲۸
۴۰ میلیون آمریکایی در معرض خطر قطع کمک‌های غذایی
عقب‌نشینی پ. ک. ک از ترکیه؛ گامی به سوی انحلال در منطقه
اختلال و تاخیر در بیش از ۸۰۰۰ پرواز در آمریکا به دلیل تعطیلی دولت
رسانه‌های کره شمالی تقویت نظامی ژاپن را محکوم کردند
حزب خاویر میلی در انتخابات میان‌دوره‌ای آرژانتین پیروز شد
تلفات در حملات اوکراین به بلگورود روسیه: ۱ کشته و ۲۳ زخمی
کره جنوبی دیدار قریب الوقوع ترامپ و رهبر کره شمالی را رد کرد
دولت ونزوئلا تحریک نظامی در دریای کارائیب را محکوم کرد
مأموریت خودکفایی چین: برتری تکنولوژیک به بهای رفاه مردم
شکنندگی آتش‌بس و آزمون نهایی میراث ترامپ
پشتیبانی از غزه یک اقدام درست بود / امام خامنه‌ای به صورت همه جانبه از مقاومت پشتیبانی کرد
یک شهید و دو مجروح در حملات رژیم اسرائیل به کرانه باختری اشغالی
مالزی: آماده استقرار نیرو‌های حافظ صلح در غزه هستیم
خواننده انگلیسی: دیگر در اسرائیل اجرا نمی‌کنم
سناتور آمریکایی از احتمال گسترش حملات واشنگتن در کارائیب خبر داد
آمریکا و چین به اجماع اولیه در مورد توافق تجاری دست یافتند
شهادت یک شهروند لبنانی در حمله رژیم اسرائیل به جنوب این کشور