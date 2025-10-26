باشگاه خبرنگاران جوان- هیئتی بلندپایه از وزارت کشور طالبان به ریاست محمد ابراهیم صدر، معاون ارشد امور امنیتی، برای شرکت در نشست وزیران کشور سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به تهران سفر کرده است.
این نشست در تاریخ پنجم و ششم آبانماه ۱۴۰۴ پس از ۱۵ سال وقفه به میزبانی تهران برگزار میشود.
اعضای هیئت شامل احسانالله سهیل، محمود صهیب و عمار مهاجر هستند.
این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو اکو برگزار شده و بر تقویت همکاریهای امنیتی منطقهای، مبارزه با تروریسم، مقابله با جرایم سازمانیافته، مدیریت مرزها و توسعه تعاملات انتظامی متمرکز است. سازمان اکو با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میان اعضا فعالیت میکند.