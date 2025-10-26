باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خط زردِ ظاهراً موقت در نوار غزه که مواضع فعلی ارتش صهیونیستی در مرحله اول آتشبس غزه را نشان میدهد، در روزهای اخیر به طور فزایندهای شکل فیزیکی به خود گرفته که میتواند پیامدهای چشمگیری برای آینده فلسطین داشته باشد. گزارشها نشان میدهد این خط در حال از دست دادن پویایی خود است. قرار نبود این خط ثابت باشد و طبق توافق، ارتش صهیونیستی باید در هر مرحله عقبنشینی خود را افزایش میداد. اما رسانهها میگویند نظامیان اسرائیلی شروع به نصب نشانگرهای بنی زرد رنگ در هر ۲۰۰ متر کردهاند تا مواضع خود را مشخص کنند.
خط زرد فعلی غزه را به دو قسمت تقسیم میکند. در بخش غربی رزمندگان حماس هستند و تلاش میکنند امنیت را به باریکه بازگردانند. در همین حال، آنها با اعضای گروههای شبه نظامی درگیراند که مورد حمایت رژیم اسرائیل هستند. در نیمه دیگر غزه، که نوار شرقی و همچنین مرزهای شمالی و جنوبی را پوشش میدهد، ارتش رژیم اسرائیل دهها پاسگاه نظامی را تقویت کرده و به هر کسی که به این خط نزدیک میشود، چه با بلوکهای زرد مشخص شده باشد و چه نباشد، شلیک میکند.
محمد خالد ابوالحسین، پدر پنج فرزند میگوید: «در منطقه ما، خطوط زرد به وضوح قابل مشاهده نیستند. ما نمیدانیم از کجا شروع میشوند یا به کجا ختم میشوند. فکر میکنم در جاهای دیگر واضحتر هستند، اما اینجا هیچ چیز مشخص نیست.» خانه محمد در القراره، شمال خان یونس و درست در شرق خط زرد است که فعلا تحت کنترل نظامیان اسرائیلی قرار دارد.
او گفت: «به محض اینکه به خانههایمان نزدیک میشویم، گلولهها از هر جهتی شلیک میشود و گاهی اوقات پهپادهای کوچک و کوادکوپترها بالای سر ما پرواز میکنند و هر حرکتی را زیر نظر دارند.» «دیروز، من با دوستم بودم که ناگهان زیر آتش سنگین گلوله قرار گرفتیم. خودمان را به زمین انداختیم و تا زمانی که تیراندازی متوقف شد، همانجا ماندیم. نمیتوانستم به خانهام برسم. انگار جنگ واقعاً برای من تمام نشده است. اگر هنوز نتوانم به خانه برگردم، آتشبس چه فایدهای دارد؟»
او افزود: «دیدن مردمی که به خانههایشان برمیگردند در حالی که من بین امید و ترس گیر افتادهام، قلبم را میشکند. اما چیزی که بیشتر از همه مرا نگران میکند این است که این خط ممکن است باقی بماند. این که هرگز نتوانم به خانهام بازگردم».
دو هفته از آتشبس گذشته است، اما هنوز به طور متوسط روزانه بیش از ۲۰ فلسطینی به شهادت میرسند که بسیاری از آنها نزدیک به خط زرد هستند. موانع سیاسی برای حرکت به مرحله دوم آتشبس همچنان عظیم است. مرحله دوم شامل خلع سلاح حماس و جایگزینی آن با یک نیروی تثبیتکننده چندملیتی و عقبنشینی کامل نظامیان اسرائیلی از خط زرد و خروج از نوار غزه است. در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اسرائیل به شدت با عقبنشینی بیشتر و بینالمللی شدن کنترل غزه مخالف است.
در این بنبست، خط زرد همچنان شکل دائمیتری به خود میگیرد و به طور فزایندهای رسانههای عبری از آن به عنوان «مرز جدید» یاد میکنند. یوآو زیتون، خبرنگار نظامی صهیونیست در روزنامه یدیعوت آحارونوت مدعی شد که خط زرد میتواند به «یک مانع بلند و پیچیده تبدیل شود که نوار غزه را کوچک کرده و امکان ساخت شهرکهای اسرائیلی را در آنجا فراهم میکند».
همچنین، جرمی کونیندیک، رئیس گروه حمایت از پناهندگان بینالمللی و یک مقام سابق امدادرسانی آمریکا گفت: «به نظر میرسد که این یک پروژه الحاق پویا در غزه است». آنچه که در حال آشکار شدن است، تقسیمبندی شدیدتر غزه است، به طوری که بیشتر جمعیت ۲.۱ میلیون نفری باقیمانده در نیمی از این باریکه، در میان ویرانههای به جا مانده از دو سال بمباران رژیم اسرائیل، به شکل فشردهتری ساکن شدهاند.
ایمن ابو مندیل، شهروند فلسطینی با اشاره به شاهراه اصلی که از جنوب به شمال از وسط نوار غزه میگذرد، گفت: «خط زرد، تا آنجا که به ما گفته شده، حدود ۱ کیلومتر پس از خیابان صلاحالدین قرار دارد.» ابو مندیل ۵۸ ساله، ۹ فرزند دارد و خانه او سابقا در شرق القراره بود. این محله اکنون تحت کنترل نظامیان اسرائیلی است و ابومندیل امید کمی به بازگشت به آنجا دارد. او میگوید: «ارتش اسرائیل در آنجا جرثقیل، برج دیدهبانی و تانک مستقر کرده است. آنها هر حرکتی را زیر نظر دارند و به هر کسی که نزدیک شود آتش میگشایند.»
او گفت: «ما خودمان علائم زرد را ندیدهایم، زیرا هر کسی که سعی کند به آن مناطق برسد، بلافاصله هدف قرار میگیرد. کوادکوپترها در تیراندازی به هر کسی که به سمت آنها حرکت کند، تردیدی ندارند، گویی نزدیک شدن به سرزمین خودمان جرم شده است.»
صلاح ابوصلاح، در شرق خان یونس گفت: «هر بار که سعی میکنیم به خانه نزدیکتر شویم، شاهد ویرانیهای جدید، بمبارانهای جدید و پیشرویهای جدید خودروهای نظامی هستیم. گلولهباران توپخانه، تانکها و پهپادها متوقف نشده است، گویی جنگ هرگز پایان نیافته است». او افزود: «من دائما به این فکر میکنم که ارتش (اسرائیل) قصد دارد مرزهای جدیدی ایجاد کند که دیگر هرگز اجازه عبور از آنها را نداشته باشیم».
ریشه اختلافات و خشونتهای مداوم، کارشکنی رژیم اسرائیل و ابهام در آتشبس است. «طرح صلح ترامپ» فهرستی از ۲۰ اصل و هدف بود، اما هیچ توالی یا درکی از چگونگی دنبال کردن یک هدف و رسیدن به هدف دیگر وجود ندارد. وضع موجود باعث شده حداقل نیمی از جمعیت غزه قادر به بازگشت به خانههای خود نباشند و امیدهای ناشی از آتشبس به سرعت در حال محو شدن است.
منبع: گاردین