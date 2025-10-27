مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: با توجه به بی ثباتی قیمت شیرخام، نرخ محصولات لبنی دائما در حال تغییر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: در حال حاضر هرکیلو شیرخام با نرخ ۳۳ تا ۳۵ هزارتومان از دامداران خریداری می شود که طی روزهای اخیر بدلیل جذب توسط کارخانه های شیرخشک، جهش چشمگیری داشته است.

وی با بیان اینکه سبد خانوار خالی از محصولات لبنی است، افزود: با توجه به بی ثباتی قیمت شیرخام، نرخ محصولات لبنی دائما در حال تغییر است.

ظفری ادامه داد: افزایش قیمت مواد اولیه بر بازار محصولات لبنی و کاهش مصرف تاثیر بسزایی دارد و با این شرایط پیش بینی می شود طی روزهای آتی این روند کاهش مصرف ادامه یابد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی از کاهش تولید لبنیات نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار میزان مصرف محصولات لبنی نسبت به سال قبل کاهش داشته است و تجربه نشان می دهد که با افزایش قیمت، مصرف کاهش می یابد.گفتنی است علی رغم افزایش قیمت لبنیات، مصوبه ای در این خصوص نداشتیم و با وجود افزایش روزمره قیمت شیرخام، صنایع لبنی ناچار به اصلاح قیمت هستند.

وی با اشاره به راهکار ارتقای سرانه مصرف لبنیات گفت: اگر وزارت جهاد با تشکل و اتحادیه های تولیدی هم اندیشی و بحث های کارشناسی کنند، نتیجه ای مثبتی خواهد داشت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ما که دیگه محصولات بسته بندی شمار رو نمی خریم می ریم لبنیاتی یه زره پنیر ته جعبه رو می دین ۸۰ ما اخرین بار این قیمت خریدیم خیلی بیشترشو می خریم ۵۰ تومان مردم شما هم همین کار رو بکنید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
داداش درست توضیح بده ببینم چیکار می‌کنی که ما هم همون کار را بکنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ما‌که‌فقط‌یه‌دونه‌پنیر‌برای
دخترهام‌می‌تونم‌بگیرم‌
بی‌وجدان‌ها‌واقعا‌شرم‌آوره
خداکجایی‌صدایی‌وآه‌وناله
مردم‌رانمی‌بینی‌بااین‌دولتی‌ها
گداگشنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
آخه این چه وضعشه، نه نظارتی نه کنترل قیمتی نه برنامه کنترل تورمی!!! این دولت دیگه زده سیم آخر، خوب بلد نیستید بسلامت
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
هر بار می نوشتم بی مدیریتی آقای وزیر جهاد کشاورزی علت است اما الان متوجه شدم بی نظارتی نمایندگان عزیز می باشد ،اقایان نماینده این آقای وزیر رو به استیضاح بکشید شاید مردم بتوانند زندگی کنند.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
چه مملکت بی درو پیکری شده با این پزشکیان!!. سبزه بود به گل هم آراسته شد
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
فعلا در دیزی بازه.!!! حیا. هم تعطیله
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
یادش بخیر یه زمانی سالی یه بار افزایش قیمت تو کالا ها داشتیم.بعدش می‌رفت تا سال دیگه.
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ما عادت کردیم سالی ۱۴ بار شاهد افزایش قیمت باشیم . و فقط میتوانیم بر مسبب این گرانی ها لعنت بفرستیم.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
لعنت‌خدابر‌حرام‌خوران
United States of America
ناشناس
۱۲:۴۲ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ماجرا؟!؟! ماجرایی نداره ، میخوان دوباره گرونتر کنن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت ها نیست عادت کردند اگه یه روز قیمت ها را افزایش ندن خوابشان نمیگیره. مردم هم مجبورند بخرند سازمان های نظارتی هم هیچ کاری ندارند هرمی به هر کیه ما شدیم گله بی صاحب.......
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ماجرای خاصی نداره، دستشون رو باز گذاشتید اینها هم هر هفته به میل خودشون گرون میکنن
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
از ابتدا سال بیش از ۶ بار گران شده
۰
۱۱
پاسخ دادن
