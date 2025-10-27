باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: در حال حاضر هرکیلو شیرخام با نرخ ۳۳ تا ۳۵ هزارتومان از دامداران خریداری می شود که طی روزهای اخیر بدلیل جذب توسط کارخانه های شیرخشک، جهش چشمگیری داشته است.

وی با بیان اینکه سبد خانوار خالی از محصولات لبنی است، افزود: با توجه به بی ثباتی قیمت شیرخام، نرخ محصولات لبنی دائما در حال تغییر است.

ظفری ادامه داد: افزایش قیمت مواد اولیه بر بازار محصولات لبنی و کاهش مصرف تاثیر بسزایی دارد و با این شرایط پیش بینی می شود طی روزهای آتی این روند کاهش مصرف ادامه یابد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی از کاهش تولید لبنیات نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار میزان مصرف محصولات لبنی نسبت به سال قبل کاهش داشته است و تجربه نشان می دهد که با افزایش قیمت، مصرف کاهش می یابد.گفتنی است علی رغم افزایش قیمت لبنیات، مصوبه ای در این خصوص نداشتیم و با وجود افزایش روزمره قیمت شیرخام، صنایع لبنی ناچار به اصلاح قیمت هستند.

وی با اشاره به راهکار ارتقای سرانه مصرف لبنیات گفت: اگر وزارت جهاد با تشکل و اتحادیه های تولیدی هم اندیشی و بحث های کارشناسی کنند، نتیجه ای مثبتی خواهد داشت.