لیندسی گراهام گفت که حملات زمینی احتمالی و تصمیم درباره استقرار نیرو‌های آمریکایی در ونزوئلا پس از بازگشت ترامپ به کنگره اطلاع داده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی و متحد نزدیک ترامپ، از توانایی رئیس جمهور آمریکا برای صدور مجوز عملیات نظامی گسترده‌تر در آمریکای جنوبی دفاع کرد و افزود که گسترش حملات زمینی آمریکا در ونزوئلا و کلمبیا یک «احتمال واقعی» است.

گراهام در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌بی‌اس گفت که ترامپ پس از بازگشت از شرق آسیا، کنگره را در مورد «عملیات نظامی بالقوه علیه ونزوئلا و کلمبیا» مطلع خواهد کرد.

او ادامه داد: «یک جلسه توجیهی کنگره در مورد گسترش احتمالی [حملات] از دریا به خشکی برگزار خواهد شد. من از این ایده حمایت می‌کنم، فکر می‌کنم او تمام اختیارات لازم را دارد.»

گراهام گفت که به ترامپ اجازه می‌دهد تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد نیرو‌های آمریکایی را برای کمک به تغییر حکومت در ونزوئلا مستقر کند یا خیر.

پیش از این، سی‌ان‌ان به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی طرح‌هایی است که تاسیساتی «در داخل» خاک ونزوئلا را هدف قرار دهد.

واشنگتن که اخیرا اعزام نیرو‌های خود به منطقه کارائیب را افزایش داده، ادعا می‌کند که این نیرو‌ها برای عملیات ضد مواد مخدر در نظر گرفته شده‌اند، اما کاراکاس معتقد است که آنها بخشی از تلاش برای سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور کشور هستند.

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا می‌گوید که کاراکاس با دیگر کشور‌های آمریکای جنوبی برای جلوگیری از جنگی که ایالات متحده می‌خواهد در منطقه به راه بیندازد، همکاری خواهد کرد.

