باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت:تاکنون ۷۱۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در شهرستان‌های مختلف لرستان احداث شده که بخش عمده آن با محوریت نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و بسیج سازندگی انجام شده است.

وی افزود:بیشترین تعداد نیروگاه‌ها مربوط به شهرستان سلسله با ۲۰۲ فقره است و حدود ۸۰ درصد از این واحدها با حمایت این دو نهاد راه‌اندازی شده‌اند. مجموع ظرفیت تولید برق این نیروگاه‌ها به چهار هزار و ۲۴۲ کیلووات می‌رسد.

مجیدی درباره منافع اقتصادی این طرح‌ها توضیح داد:خانوارهای بهره‌مند از این نیروگاه‌ها ماهانه به‌طور میانگین پنج تا شش میلیون تومان درآمد پایدار از محل فروش برق به شرکت توزیع برق دریافت می‌کنند و خرید تضمینی برق از این نیروگاه‌ها تا ۲۵ سال ادامه دارد.

او ادامه داد:سرمایه‌گذاری لازم برای احداث نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در شرایط فعلی حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان است و نهادهای حمایتی به دهک‌های یک تا چهار تسهیلات بانکی ارائه می‌کنند. سایر متقاضیان نیز می‌توانند با سرمایه‌گذاری شخصی وارد این طرح شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از طرح‌های بزرگ صنعتی نیز خبر داد و گفت:علاوه بر نیروگاه‌های خانگی، ۱۰ ساختگاه بزرگ خورشیدی با ظرفیت مجموع ۳۰ مگاوات در دستور کار قرار دارد که پس از تصویب در کمیسیون ماده ۲۱، اجرای آنها آغاز می‌شود.

وی افزود:با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ظرفیت انرژی خورشیدی استان به بیش از ۱۰ برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت و لرستان به یکی از قطب‌های تولید انرژی تجدیدپذیر کشور تبدیل می‌شود.

مجیدی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های زیست‌محیطی گفت:در برخی مناطق استان به دلیل وجود منابع طبیعی و پوشش جنگلی، محدودیت‌هایی برای احداث نیروگاه وجود دارد. تلاش می‌شود مکان‌یابی ساختگاه‌های جدید به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی وارد شود.