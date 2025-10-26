سطح زیر کشت گل آفتاب‌گردان در شهرستان پلدختر طی یک سال گذشته از دو هکتار به هشت هکتار افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- اکبر ظریفی، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی پلدختر اظهار داشت:هشت هکتار گل آفتاب‌گردان در پلدختر کشت و در مهرماه برداشت شد. سطح زیر کشت این محصول از دو هکتار در سال گذشته به هشت هکتار در سال جاری افزایش یافته است.

وی افزود:گل آفتاب‌گردان در دو فصل در پلدختر کشت می‌شود. کشت بهاره از اواخر اسفند و اوایل فروردین انجام و اواخر خرداد برداشت می‌شود. محصول پاییزه نیز از اواخر تیرماه کشت و اواخر مهر یا آبان برداشت می‌شود.

ظریفی با اشاره به انواع گل آفتاب‌گردان گفت:گل آفتاب‌گردان به‌صورت طبق است و انواع مختلفی از جمله تک‌طبقه و چندطبقه دارد که به‌صورت مکانیزه و دستی برداشت می‌شود.

وی توضیح داد:گل‌هایی که با کمباین برداشت می‌شوند طبق‌های کوچک‌تری دارند و هر بوته بین چهار تا پنج طبق دارد. اما آفتاب‌گردان‌های تک‌طبقه در انتهای ساقه بزرگ، یک طبق بزرگ تشکیل می‌دهند که دانه‌های درشت‌تری دارند و بیشتر به‌صورت دستی برداشت می‌شوند.

او تأکید کرد:در پلدختر تمام مزارع آفتاب‌گردان از نوع تک‌طبقه هستند و به‌صورت دستی برداشت می‌شوند

رئیس اداره تولیدات گیاهی پلدختر در ادامه گفت:بیشتر آفتاب‌گردان‌های پلدختر به‌صورت آجیل مورد استفاده قرار می‌گیرند و مصرف روغنی ندارند. زمان کشت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که گل در اوج گرمای تابستان قرار نگیرد تا دچار آسیب نشود.

وی افزود:با افزایش سطح زیر کشت در سال جاری، پس از برداشت و فرآوری دانه‌ها، محصول در داخل شهرستان و استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

