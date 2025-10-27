شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی تاکید کرد که پشتیبانی از مقاومت در نوار غزه یک اقدام و تصمیم درست و به جا بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیخ نعیم قاسم در اولین سالگرد تصدی سمت دبیر کلی حزب الله لبنان در گفت‌و‌گو با شبکه المنار گفت: پذیرفتنی نبود که دشمن مستقر در مرز‌های ما، مقاومت غزه را نابود کند و سپس به سراغ دیگر مناطق برود.

وی اضافه کرد: آنچه بنیامین نتانیاهو درباره اسرائیل بزرگ و نظایر آن اعلام کرد، این رویکرد و برنامه را تائید می‌کند.

قاسم تصریح کرد: مشارکت ما در این نبرد از منظر اخلاقی، سیاسی، ایمانی و اعتقادی به جا و درست بود و اگر اتفاق دوباره تکرار شود، این اقدام را براساس همان مبانی و اصول تکرار خواهیم کرد.

وی گفت: ارتباط دادن شهادت سید حسن نصرالله به نبرد پشتیبانی از نوار غزه یک رویکرد سیاسی برای تخریب و زیر سوال بردن اهمیت مشارکت در این نبرد است.

قاسم بیان کرد: همه آن چیزی که انجام شد، به جا بود و سید حسن نصرالله نیز به مقام رفیعی که آرزویش را داشت یعنی مقام شهادت دست یافت.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: سید این مرد بزرگ ثابت کرد که حزبی و امتی را پس از خود برجای گذاشته است که می‌توانند آموزه‌هایی که در طول زندگی خود با قدرت نهادینه کرد را بردوش کشند و این به تنهایی یک دستاورد بزرگ و استثنایی است، زیرا دشمن اطمینان داشت با اتفاقی که برای حزب‌الله افتاده است، حزب‌الله نابود خواهد شد.

قاسم اضافه کرد: امام خامنه‌ای همه گونه کمک را به حزب الله تقدیم کرد و تحولات نبرد و نتایج آن و سطح نیاز‌ها را با جزئیات آن پیگیری می‌کردند.

منبع: ایرنا