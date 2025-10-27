کره شمالی با انتقاد از رونمایی از زیردریایی و تولید موشک جدید در ژاپن، هشدار داد که این اقدامات توکیو را به هدف انتقام قوی تبدیل خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کره شمالی امروز دوشنبه از تقویت‌های نظامی اخیر ژاپن انتقاد کرد و هشدار داد که این اقدامات می‌تواند توکیو را به هدفی برای انتقام قوی کشور‌های همسایه تبدیل کند.

روزنامه «رودونگ سینمون»، پرتیراژترین روزنامه کره شمالی، این هشدار را در شماره روز دوشنبه خود منتشر کرد و به مواردی، چون رونمایی اخیر ژاپن از ششمین زیردریایی تهاجمی کلاس «تایگی»، تولید انبوه موشک ارتقاء یافته سطح به کشتی «۱۲»، و اجرای سایر برنامه‌های تقویت نظامی اشاره کرد.

این روزنامه به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، نوشت که سامانه‌های تسلیحاتی ذکر شده، ابزار‌هایی برای اجرای حمله پیشگیرانه هستند که بُرد آنها فراتر از ژاپن به کشور‌های دیگر می‌رسد. این روزنامه توسعه این سلاح‌ها را اقدامی خطرناک از سوی کشوری که قبلاً جنایتکار جنگی بوده است توصیف کرد.

این روزنامه هشدار داد که این امر مجمع‌الجزایر ژاپن را به هدفی مشترک برای انتقام قوی کشور‌های همسایه تبدیل خواهد کرد.  روزنامه روزانه همچنین ژاپن را متهم کرد که به بهانه تهدیدات همسایگان، وضعیت امنیتی منطقه را پیچیده و تسریع می‌کند که نشانه‌ای آشکار از تجاوز است.

ژاپن در دوران امپراتوری خود، به ویژه در نیمه اول قرن بیستم، تهاجمات گسترده‌ای به کشورهای همسایه در آسیا داشت. مهم‌ترین این اقدامات شامل اشغال منچوری چین در سال ۱۹۳۱ و جنگ تمام‌عیار با چین از سال ۱۹۳۷ بود.

در طول جنگ جهانی دوم، ژاپن به سرعت بخش‌های وسیعی از آسیای شرقی و جنوب شرقی، از جمله کره (که از ۱۹۱۰ تحت استعمار بود)، فیلیپین، هندوچین فرانسه (ویتنام، کامبوج، لائوس)، مالزی، اندونزی و بخش‌هایی از برمه را اشغال کرد. این دوره با جنایات جنگی فجیع مانند کشتار نانجینگ و سوءاستفاده از اسرای جنگی و غیرنظامیان (از جمله واحد ۷۳۱) همراه بود که میراثی از تلخی و خشم در منطقه به جا گذاشت.

منبع: العربیه

برچسب ها: شرق آسیا ، کره شمالی ، ارتش ژاپن
تبادل نظر
