باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تعطیلی دولت آمریکا روز یکشنبه وارد بیست و ششمین روز خود شد و آن را به دومین تعطیلی طولانی در تاریخ تبدیل کرد.

تعطیلی دولت آمریکا در حالی ادامه دارد که هیچ راه حلی در چشم انداز نیست، زیرا هر دو طرف همچنان بر سر مواضع خود در مورد دومین وقفه طولانی بودجه در تاریخ، سرسخت هستند.

سنا برای آخر هفته تعطیل شده و تا دوشنبه باز نخواهد شد. به این معنی که این بن‌بست تقریباً قطعی است که تا هفته آینده ادامه خواهد یافت. مجلس نمایندگان ۱۲ بار در پیشبرد لایحه بودجه جمهوری‌خواهان شکست خورده است، که آخرین مورد آن روز چهارشنبه بود.

یک لایحه جداگانه مورد حمایت جمهوری‌خواهان برای پرداخت حقوق کارمندان و پیمانکاران فدرال که در طول وقفه در تخصیص بودجه به کار خود ادامه می‌دهند، روز پنجشنبه پیشرفتی نداشت، اما سناتور ران جانسون، حامی آن، گفت که به امید تصویب آن در هفته آینده، مذاکرات با دموکرات‌ها را ادامه خواهد داد. اگر تعطیلی دولت ادامه یابد، بیش از ۴۰ میلیون آمریکایی در پایان ماه در معرض خطر قطع کمک‌های غذایی قرار خواهند گرفت.

شومر از سفر آسیایی ترامپ در بحبوحه تعطیلی دولت انتقاد کرد

چاک شومر، رهبر اقلیت سنا روز شنبه تصمیم ترامپ برای سفر به آسیا در حالی که تعطیلی دولت ادامه دارد را مورد انتقاد قرار داد.

شومر در بیانیه‌ای گفت: در حالی که آمریکایی‌ها برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه هستند، کارمندان فدرال بدون حقوق هستند و میلیون‌ها خانواده برای هزینه‌های فزاینده مراقبت‌های بهداشتی آماده می‌شوند، رئیس جمهور در حال ترک کشور است. آمریکا تعطیل است و رئیس جمهور در حال ترک کشور است.

هفته آینده پرداخت کمک‌های غذایی متوقف می‌شود

وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرد که به دلیل تعطیلی دولت، کمک‌های غذایی که بیش از ۴۰ میلیون آمریکایی از آن استفاده می‌کنند، از ماه نوامبر توزیع نخواهد شد.

این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد: «در نهایت، چاه خشک شده است.» این وزارتخانه همچنین دموکرات‌های سنا را به خاطر این بن‌بست مقصر دانست.

برنامه کمک‌های غذایی تکمیلی (اسنپ) توسط یک نفر از هر هشت آمریکایی استفاده می‌شود و نقش حیاتی در بسیاری از بودجه‌های مواد غذایی ایفا می‌کند.

اوایل این ماه، دولت ترامپ از استفاده از صندوق احتیاطی که مزایای مستمری را در بر داشت، خودداری کرد و گفت که این پول برای موارد اضطراری احتمالی مانند بلایای طبیعی مورد نیاز است. دموکرات‌ها، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، را به دلیل امتناع از استفاده از صندوق احتیاطی محکوم کرده‌اند.

روزا دلارو و آنجی کریگ، نمایندگان کنگره روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک گفتند: "این شاید بی‌رحمانه‌ترین و غیرقانونی‌ترین تخلفی باشد که دولت ترامپ تاکنون مرتکب شده است."

آنها همچنین از ترامپ به دلیل ارائه کمک به آرژانتین و ساخت یک سالن رقص جدید در کاخ سفید در طول تعطیلی دولت انتقاد کردند.

طبق گزارش مرکز اولویت‌های بودجه و سیاست (CBPP)، اندیشکده‌ای که بر سیاست‌هایی متمرکز است که به خانواده‌های کم‌درآمد کمک می‌کند، صندوق احتیاطی تنها حدود ۶۰ درصد از مزایای یک ماه را پوشش می‌دهد.

پیش از این، در طرح منتشر شده برای تعطیلی، وزارت کشاورزی آمریکا گفته بود که از مرخصی اجباری تعداد کمی از کارمندان برای اجرای این برنامه جلوگیری خواهد کرد و خاطرنشان کرده بود که کنگره "صندوق‌های احتیاطی چند ساله" ایجاد کرده است تا اطمینان حاصل شود که ایالت‌ها می‌توانند به توزیع مزایا ادامه دهند.

اسنپ با دادن کارت‌های نقدی قابل شارژ به مردم کار می‌کند که می‌توانند از آنها برای خرید اقلام ضروری مواد غذایی استفاده کنند.

طبق گزارش CBPP، یک خانواده چهار نفره به طور متوسط ​​۷۱۵ دلار (۵۴۰ پوند) در ماه دریافت می‌کند که به کمی کمتر از ۶ دلار (۴.۵۰ پوند) در روز برای هر نفر می‌رسد. ایالت‌ها این برنامه‌ها را اداره می‌کنند و بخش عمده‌ای از بودجه از دولت فدرال تأمین می‌شود.

چندین ایالت متعهد شده‌اند که از بودجه خود برای پوشش هرگونه کسری بودجه استفاده کنند، با این حال دولت فدرال هشدار داده است که این مبلغ به آنها بازپرداخت نخواهد شد. برخی، از جمله ماساچوست - که انتظار می‌رود یک میلیون نفر در آن مزایای خود را از دست بدهند - گفته‌اند که پول کافی برای جبران کمبود بودجه ندارند.

بسیاری از ایالت‌ها با مردم در اسنپ همکاری می‌کنند تا سعی کنند انبار‌های مواد غذایی خیریه را پیدا کنند و منابع جایگزین برای وعده‌های غذایی پیدا کنند و کالیفرنیا گارد ملی خود را برای کمک به توزیع غذا مستقر می‌کند.

مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده تعطیل خواهد بود

مجلس نمایندگان آمریکا یک هفته دیگر تعطیل خواهد بود. در جلسه کوتاه مقدماتی روز جمعه، منشی اعلام کرد که مایک جانسون، رئیس مجلس هفته آینده را به عنوان دوره کاری منطقه‌ای اعلام کرده است. مجلس نمایندگان اکنون بیش از یک ماه است که تعطیل است و آخرین رأی‌گیری‌ها در ۱۹ سپتامبر انجام شده است.

جمهوری‌خواهان با ضرب‌الاجل خود سعی در «استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح» دارند

در کنفرانس مطبوعاتی روزانه در کنگره از حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس در مورد احتمال از دست دادن دسترسی میلیون‌ها آمریکایی به کمک‌های غذایی تحت برنامه کمک‌های تغذیه‌ای تکمیلی یا SNAP در اول نوامبر در صورت ادامه تعطیلی دولت، سوال شد.

او خاطرنشان کرد که این برنامه دارای یک «صندوق اضطراری» به مبلغ حدود ۵ میلیارد دلار است که می‌تواند برای ادامه پرداخت مزایا استفاده شود و اینکه «حتی یک آمریکایی هم نباید در اول نوامبر گرسنه بماند».

جفریز گفت: «چالشی که اکنون با آن مواجه هستیم این است که دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان در کنگره سعی دارند از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده کنند تا سیاست‌های راست افراطی خود را در لایحه بودجه خود به مردم آمریکا تحمیل کنند. این غیرقابل قبول است. این غیرآمریکایی است. این غیرمنطقی است که جمهوری‌خواهان در واقع سعی در استفاده از گرسنگی در سراسر کشور به عنوان سلاح دارند.»

او همچنین اشاره کرد که قانون «یک لایحه بزرگ زیبا» که تابستان گذشته توسط جمهوری‌خواهان تصویب شد، ده‌ها میلیارد دلار از برنامه SNAP را کاهش داد.

این نماینده دموکرات نیویورک گفت: «ما اجازه نخواهیم داد که آنها در مورد کمک‌های تغذیه‌ای برای مردم آمریکا سخنرانی کنند در حالی که در لایحه «یک لایحه بزرگ زشت» خود ۱۸۶ میلیارد دلار از برنامه کمک‌های تغذیه‌ای تکمیلی را کاهش داده‌اند. این بزرگترین کاهش SNAP در تاریخ آمریکاست در حالی که آنها غذا را از دهان کودکان، سالمندان، خانواده‌ها، زنان و معلولان گرسنه می‌دزدند تا تخفیف‌های مالیاتی گسترده‌ای را برای اهداکنندگان میلیاردر خود فراهم کنند؟ با این حرف‌ها گم شوید.»

منبع: سی بی اس/ بی بی سی