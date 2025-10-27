باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود درباره آزمایش یک موشک با سوخت هسته‌ای را نامناسب دانست.

ترامپ در اظهاراتی به خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان، اشاره کرد که «او [پوتین] باید به جنگ در اوکراین پایان دهد. جنگی که قرار بود فقط یک هفته طول بکشد، اما به زودی وارد چهارمین سال خود می‌شود. او باید به جای آزمایش موشک، این کار را انجام دهد.»

ترامپ درباره آزمایش موشک بورِوِستنیک در روسیه گفت: «آن‌ها با ما بازی نمی‌کنند و ما هم با آنها بازی نمی‌کنیم.»

درباره اینکه آیا اتحادیه اروپا باید از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک نظامی به اوکراین استفاده کند یا نه نیز افزود: «باید از اتحادیه اروپا بپرسید، من در این موضوع دخالتی ندارم.»

همچنین وقتی خبرنگاران از پرسیدند که آیا به فکر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه است؛ پاسخ داد: «متوجه خواهید شد.»

شایان ذکر است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هفته گذشته هشدار داده بود که مسکو هرگز تحت فشار ایالات متحده یا هیچ قدرت خارجی دیگری قرار نخواهد گرفت و به هرگونه حمله نظامی در عمق خاک روسیه «پاسخ کوبنده» خواهد داد.

منبع: النشره