امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۳ میلیون تومان 
سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ آبان‌ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ آبان‌ماه
کوه بدهی جهان بلندتر از همیشه؛ چاپ پول و جهش قیمت طلا در پی آن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاییز خشک‌تر از تابستان/ بارش‌ها در تهران به کمتر از یک میلی‌متر رسید
معاون رئیس‌جمهور گزارش مهر ماه سامانه فواد ۱۲۸ را منتشر کرد
بحران ارزی در صنعت خودرو؛ مسیر تازه پس از پایان قیمت‌گذاری دستوری
افزایش ۶۰ درصدی نرخ عوارضی برخی از آزادراه‌ها+ فیلم
پایان رانت ارز مسافرتی/ نرخ ارز مسافری به صورت روزانه اعلام می‌شود
برخی از بانک‌ها در مسیر مشابه بانک آینده حرکت می‌کنند+ فیلم
نوسازی و مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی
بانک مرکزی باید بر تخلفات بانک‌ها نظارت جدی‌تری داشته باشد
همکاری‌های صنعت برق ایران و ترکمنستان گسترش می‌یابد
به آینده بورس امیدوار هستم
آخرین اخبار
به آینده بورس امیدوار هستم
همکاری‌های صنعت برق ایران و ترکمنستان گسترش می‌یابد
بانک مرکزی باید بر تخلفات بانک‌ها نظارت جدی‌تری داشته باشد
برخی از بانک‌ها در مسیر مشابه بانک آینده حرکت می‌کنند+ فیلم
نوسازی و مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی
افزایش ۶۰ درصدی نرخ عوارضی برخی از آزادراه‌ها+ فیلم
پایان رانت ارز مسافرتی/ نرخ ارز مسافری به صورت روزانه اعلام می‌شود
بحران ارزی در صنعت خودرو؛ مسیر تازه پس از پایان قیمت‌گذاری دستوری
پاییز خشک‌تر از تابستان/ بارش‌ها در تهران به کمتر از یک میلی‌متر رسید
معاون رئیس‌جمهور گزارش مهر ماه سامانه فواد ۱۲۸ را منتشر کرد
ورود ناوگان اتوبوسی جدید به کشور تا پایان سال
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور تا پایان هفته
افزایش نرخ تحویل برق در بخش مشترکان خانگی
جلوگیری از خام‌فروشی در حوزه معادن در اولویت قرار می‌گیرد
۴۸ کیلوگرم شمش طلا در اولین حراج آبان ماه مرکز مبادله معامله شد
همکاری مشترک ایران و ژاپن در حوزه تأمین قطعات خودرو کلید خورد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۴ آبان ماه
سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیارد یورویی در حوزه معدن کشور ضروری است
آغاز عملیات تعریض آزادراه ساوه – سلفچگان
اختصاص ۵ درصد از درآمد‌های حاصل از مولدسازی به پروژه‌های مسکن حمایتی
تحویل ۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
رشد ۵۰ درصدی صادرات طلای سرخ ایرانی در گرو رفع موانع
خالی فروشی پدیده جدید در صنعت خودروی کشور
معاون بانک مرکزی: اصلاح بانک‌های ناتراز ادامه دارد
آغاز عملیات اجرایی منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال از هفته آینده+ فیلم
سبز پوشی شاخص کل بورس
بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
تأمین ۸۳ درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی از گاز
تحویل اراضی نهضت ملی مسکن با زیرساخت‌های کامل به متقاضیان+ فیلم