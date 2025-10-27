باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سناتور آمریکایی، ریک اسکات مدعی شد که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا باید کشور را ترک کند و هشدار داد که زمان حضور او در قدرت محدود است.
این جمهوریخواه اهل فلوریدا در مصاحبهای که روز یکشنبه منتشر شد به سیبیاس گفت: «اگر من جای مادورو بودم، همین الان به روسیه یا چین میرفتم.»
اسکات گفت «روزهای مادورو به شماره افتاده است» و پیشبینی کرد که «اتفاقی» چه در داخل و چه در خارج رخ خواهد داد.
در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده قصد حمله به ونزوئلا را دارد، اسکات پاسخ داد که فکر نمیکند و افزود: «اگر این کار را بکنیم، تعجب خواهم کرد.»
اظهارات او در حالی مطرح شد که تنشهای نظامی در منطقه تشدید شده است. یک ناو جنگی آمریکایی روز یکشنبه در حالی که دولت ترامپ فشار بر ونزوئلا را افزایش میدهد، وارد ترینیداد و توباگو شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که عملیات سیا در داخل ونزوئلا را تأیید کرده است. اسکات همچنین پیشبینی کرد که برکناری مادورو به معنای «پایان کوبا» خواهد بود و گفت: «آمریکا قرار است از نیمکره جنوبی مراقبت کند.»
در مورد نیروهای زمینی بالقوه، این سناتور اذعان کرد که خستگی آمریکا از جنگ، انجام چنین اقدامی را «بسیار دشوار» میکند. با این حال، او پیشنهاد کرد که نیروهای بینالمللی میتوانند «در صورت نیاز» مداخله کنند.
مادورو پیش از این تحرکات نظامی آمریکا را محکوم کرد و واشنگتن را به تلاش برای شعلهور کردن «یک جنگ ابدی جدید» متهم کرد. ونزوئلا اخیراً از استقرار ۵۰۰۰ موشک ضدهوایی ایگلا-اس ساخت روسیه در سراسر کشور برای تقویت دفاع هوایی خبر داد.
ایالات متحده در آبهای بینالمللی به کشتیهای مظنون به ادعای قاچاق مواد مخدر ونزوئلا حمله کرده است.
منبع: آناتولی