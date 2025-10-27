باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقریزاد گفت: بر پایه آخرین آمار، ۶۳۰ دانشآموز قمی در پلتفرم «فینکا» و حدود هشت هزار و ۸۰۰ نفر نیز در پلتفرم «جونیورا» نامنویسی کردهاند، این طرح با هدف ارتقای سواد دیجیتال و آشنایی دانشآموزان با فناوریهای نوین در حال اجراست.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم افزود: آموزشها در حوزه هوش مصنوعی و زبان برنامهنویسی "پایتون" ارائه میشود و محتوای دوره با رویکرد تعاملی و بازیوار طراحی شده تا فرآیند یادگیری برای فراگیران جذابتر و اثربخشتر باشد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم، شرکتکنندگان میتوانند با استفاده از تلفن همراه یا رایانه شخصی، در هر زمان به محتوای آموزشی دسترسی پیدا کنند، همچنین، پشتیبانی آموزشی این طرح از طریق ارتباط مستقیم با مربی و سامانه هوش مصنوعی برای پاسخگویی به پرسشها فراهم شدهاست.
باقریزاد با اشاره به اهداف بلندمدت اجرای طرح یادآور شد: «ایران دیجیتال» زمینه شناسایی استعدادهای فناورانه و پرورش نسل تازهای از دانشآموزان آشنا با فناوریهای نو را فراهم میکند که میتواند آینده صنعت فناوری اطلاعات در قم را متحول سازد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تازهترین آمار بخش تلفن ثابت گفت: بر اساس جلد پنجاهوسوم فصلنامه آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شمار خطوط منصوبه تلفن ثابت در قم بیش از ۶۸۰ هزار خط و خطوط دایری فعال حدود ۴۴۸ هزار خط ثبت شدهاست.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم افزود: این آمار شامل عملکرد همه دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت در استان است و تداوم بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود و تمرکز توسعه خدمات در مناطق شهری را نشان میدهد.
باقریزاد تأکید کرد: نوسازی تجهیزات، گسترش شبکه در مناطق کمبرخوردار و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی از اولویتهای اصلی این ادارهکل است و رصد مستمر شاخصهای فنی برای بهبود کیفیت ارتباطات استان در دستور کار قرار دارد.
