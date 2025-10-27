مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم گفت: طرح ملی «ایران دیجیتال» با هدف گسترش مهارت‌های فناورانه در میان دانش‌آموزان کشور، با استقبال چشمگیر قمی‌ها روبه‌رو شد و تاکنون بیش از ۹ هزار نفر در این طرح آموزشی ثبت‌نام کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقری‌زاد گفت: بر پایه آخرین آمار، ۶۳۰ دانش‌آموز قمی در پلتفرم «فینکا» و حدود هشت هزار و ۸۰۰ نفر نیز در پلتفرم «جونیورا» نام‌نویسی کرده‌اند، این طرح با هدف ارتقای سواد دیجیتال و آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین در حال اجراست.

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم افزود: آموزش‌ها در حوزه هوش مصنوعی و زبان برنامه‌نویسی "پایتون" ارائه می‌شود و محتوای دوره با رویکرد تعاملی و بازی‌وار طراحی شده تا فرآیند یادگیری برای فراگیران جذاب‌تر و اثربخش‌تر باشد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم، شرکت‌کنندگان می‌توانند با استفاده از تلفن همراه یا رایانه شخصی، در هر زمان به محتوای آموزشی دسترسی پیدا کنند، همچنین، پشتیبانی آموزشی این طرح از طریق ارتباط مستقیم با مربی و سامانه هوش مصنوعی برای پاسخگویی به پرسش‌ها فراهم شده‌است.

باقری‌زاد با اشاره به اهداف بلندمدت اجرای طرح یادآور شد: «ایران دیجیتال» زمینه شناسایی استعداد‌های فناورانه و پرورش نسل تازه‌ای از دانش‌آموزان آشنا با فناوری‌های نو را فراهم می‌کند که می‌تواند آینده صنعت فناوری اطلاعات در قم را متحول سازد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تازه‌ترین آمار بخش تلفن ثابت گفت: بر اساس جلد پنجاه‌وسوم فصلنامه آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شمار خطوط منصوبه تلفن ثابت در قم بیش از ۶۸۰ هزار خط و خطوط دایری فعال حدود ۴۴۸ هزار خط ثبت شده‌است.

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم افزود: این آمار شامل عملکرد همه دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت در استان است و تداوم بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و تمرکز توسعه خدمات در مناطق شهری را نشان می‌دهد.

باقری‌زاد تأکید کرد: نوسازی تجهیزات، گسترش شبکه در مناطق کم‌برخوردار و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و رصد مستمر شاخص‌های فنی برای بهبود کیفیت ارتباطات استان در دستور کار قرار دارد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما قم

برچسب ها: هوش مصنوعی ، فناوری اطلاعات قم
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان قم
تشکیل کارگروه‌های مشترک هوش مصنوعی در علوم اسلامی
تاکید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت توجه به هوش مصنوعی کوانتومی
قم، میزبان نخستین همایش ملی علوم اسلامی انسانی دیجیتال
در نشست پنجم دالان نوآوری مطرح شد؛
انتشار کتاب تخصصی هوش مصنوعی به همت یک واحد فناور قمی در آمازون
تاکید آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم بهره‌گیری طلاب از هوش مصنوعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین روند رسیدگی به پرونده پر سر و صدای «گوهر ناز» در قم
پایان مسابقات قرآنی جامعه کار و کارگری استان قم
پخت کیک ۶۰۰ متری به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س)در قم
درخشش جوان قمی در مسابقات «ای فوتبال» المپیک آسیایی
رزمایش همدلی در قم؛ توزیع بیش از سه هزار بسته معیشتی به مناسبت میلاد حضرت زینب (س)
آخرین اخبار
پخت کیک ۶۰۰ متری به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س)در قم
پایان مسابقات قرآنی جامعه کار و کارگری استان قم
آخرین روند رسیدگی به پرونده پر سر و صدای «گوهر ناز» در قم
درخشش جوان قمی در مسابقات «ای فوتبال» المپیک آسیایی
رزمایش همدلی در قم؛ توزیع بیش از سه هزار بسته معیشتی به مناسبت میلاد حضرت زینب (س)
نقد و بررسی کتاب و این گونه است زینب در قم
رونمایی از کتاب «اسرار ملکوت» در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)در قم
مقابله با تهدیدات دشمن نیازمند آگاهی نسل جوان است
بارگیری نخستین محموله صادراتی شمش فولادی از قم به ترکیه
۹ هزار دانش‌آموز قمی وارد دنیای هوش مصنوعی شدند
طلبه فیلمساز در جشنواره فیلم کوتاه تهران درخشید