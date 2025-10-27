وقتی در محیط روشن هستیم، سلول‌های مخروطی دنیایی رنگارنگ به ما نشان می‌دهند، اما به‌محض تاریک شدن فضا، استوانه‌ای‌ها وارد عمل می‌شوند تا بتوانیم در نورِ کم ببینیم؛ هرچند سیاه و سفید. در این جابه‌جایی، پدیده‌ای جالب به‌نام اثر پورکینیه (Purkinje Effect) رخ می‌دهد: در تاریکی، چشم انسان به رنگ‌های آبی و سبز حساس‌تر می‌شود و قرمز را تقریباً نادیده می‌گیرد. به زبان ساده‌تر، وقتی نور کم می‌شود، رنگ‌های گرم زودتر از بین می‌روند.

اثر پورکینیه: لحظه‌ای که قرمز در تاریکی محو می‌شود

فرض کنید در یک باغ نشسته‌اید. گل شمعدانی قرمزی در کنار برگ‌های سبز می‌درخشد. در روشنایی روز، گل قرمز واضح‌ترین بخش منظره است؛ اما وقتی غروب می‌شود و نور کاهش می‌یابد، رنگ قرمز رفته‌رفته تیره‌تر و تقریباً در تاریکی ناپدید می‌شود، درحالی‌که برگ‌های سبز بیشتر دیده می‌شوند.

منبع: زومیت