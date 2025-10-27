وزارت خارجه چین اعلام کرد که یک بالگرد نیروی دریایی آمریکا و یک جت جنگنده اوایل امروز در دریای چین جنوبی سقوط کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که یک بالگرد نیروی دریایی ایالات متحده و یک جت جنگنده اوایل امروز در دریای چین جنوبی در جریان یک رزمایش نظامی سقوط کردند.

گو جیاکون، سخنگوی این وزارتخانه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «استقرار مکرر کشتی‌های جنگی و هواپیما‌ها توسط ایالات متحده در دریای چین جنوبی برای به نمایش گذاشتن قدرت نظامی خود، ریشه اصلی مسائل امنیتی دریایی است و صلح و ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.» وی افزود که پکن آماده است در صورت «درخواست واشنگتن» «از منظر بشردوستانه» کمک ارائه دهد.

علاوه بر این، این سخنگو همچنین در مورد به تعویق افتادن سفر وزیر امور خارجه آلمان، یوهان وادفول به چین که قرار بود امروز انجام شود، اظهار نظر کرد. او تأکید کرد که پکن و برلین «از همکاری سودمند متقابل برخوردارند»، اما «به ویژه در شرایط فعلی»، چین و آلمان باید «احترام متقابل، برابری و همکاری برد-برد را برای حفظ روابط دو جانبه در مسیر درست حفظ کنند.»

منبع: شین هوا

