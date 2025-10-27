وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت که اسرائیل حضور نیرو‌های مسلح ترکیه در غزه را طبق طرح آمریکا نخواهد پذیرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفت که اسرائیل حضور نیرو‌های مسلح ترکیه در غزه را طبق طرح ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در قلمرو فلسطین برای همیشه نخواهد پذیرفت.

طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شامل یک نیروی بین‌المللی در غزه برای کمک به برقراری آتش‌بس شکننده‌ای است که از این ماه آغاز شده و دو سال جنگ اسرائیل در غزه را متوقف کرده است.

اما هنوز مشخص نیست که آیا کشور‌های عربی و سایر کشور‌ها آماده اعزام نیرو به نیروی بین‌المللی خواهند بود یا خیر. ساعر در یک کنفرانس خبری در بوداپست گفت: «کشور‌هایی که می‌خواهند یا آماده اعزام نیرو‌های مسلح هستند، باید حداقل با اسرائیل منصف باشند.»

روابط ترکیه و اسرائیل که زمانی گرم بود در طول جنگ غزه به شدت تیره شد و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از عملیات هوایی و زمینی ویرانگر اسرائیل در این منطقه کوچک فلسطینی انتقاد کرد.

ساعر در کنار همتای مجارستانی خود، پیتر سیارتو گفت: «ترکیه، به رهبری اردوغان، رویکردی خصمانه علیه اسرائیل اتخاذ کرد؛ بنابراین برای ما منطقی نیست که به نیرو‌های مسلح آنها اجازه ورود به نوار غزه را بدهیم و ما با این موضوع موافقت نخواهیم کرد و این را به دوستان آمریکایی خود نیز گفته‌ایم.»

در حالی که دولت ترامپ اعزام سربازان آمریکایی به نوار غزه را رد کرده است، با اندونزی، امارات متحده عربی، مصر، قطر، ترکیه و جمهوری آذربایجان برای مشارکت در نیروی چندملیتی صحبت کرده است.

هفته گذشته نتانیاهو تاکید کرد که با هرگونه نقشی برای نیرو‌های امنیتی ترکیه در غزه به شدت مخالف خواهد بود. روز یکشنبه، او گفت که اسرائیل تصمیم خواهد گرفت که به کدام نیرو‌های خارجی اجازه حضور در غزه را بدهد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در سفری به اراضی اشغالی با هدف تقویت آتش‌بس روز جمعه گفت که نیروی بین‌المللی باید از «کشور‌هایی که اسرائیل با آنها راحت است» تشکیل شود. او در مورد مشارکت ترکیه اظهار نظری نکرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: آتش بس غزه ، رژیم صهیونیستی
