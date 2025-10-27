باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش رسانههای عبری، جنبش حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین در مذاکراتی تحت میانجیگری مصر، بر سر انتصاب «امجد الشوا» به عنوان رئیس کمیته اداره موقت نوار غزه به توافق رسیدهاند.
این توافق که هنوز نیاز به تأیید نهایی از سوی آمریکا دارد، گامی مهم در راستای تشکیل ساختار اداری پس از جنگ در غزه محسوب میشود.
امجد الشوا که ریاست شبکه سازمانهای جامعه مدنی غزه را بر عهده دارد، با وجود روابط نزدیک با حماس، عضو رسمی این جنبش نبوده و همواره چهرهای مستقل از خود نشان داده است. بر اساس سازوکار تعیین شده، ترکیب دولت موقت به گونهای تنظیم شده که پنجاه درصد اعضای آن توسط حماس و پنجاه درصد دیگر توسط تشکیلات خودگردان فلسطین انتخاب خواهند شد.
این توافق که در جلسهای با حضور نمایندگان اطلاعات مصر در قاهره حاصل شده، نشاندهنده عزم طرفین برای ایجاد یک ساختار حکمرانی مشترک در دوره گذار است. با تأیید نهایی این طرح، الشوا ریاست کمیتهای را عهدهدار خواهد شد که مسئولیت اداره غیرنظامی و فنی نوار غزه در دوره پساجنگ را بر عهده خواهد داشت.
