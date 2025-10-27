باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، از چهارمین جشنواره بینالمللی همام بازدید کرد و در جمع خبرنگاران درباره این جشنواره گفت:راهیابی ۱۰ هزار اثر هنری از افراد دارای معلولیت در طیفهای گوناگون و پذیرش بیش از ۶۰۰ اثر برای نمایش در این آوردگاه هنری، کاری ارزشمند و درخور تبریک است.
وی افزود: یکی از بهترین راههای توانبخشی افراد دارای معلولیت، توانبخشیهای معنوی، ورزشی و بهویژه هنری است. به همین منظور، در مراکز توانبخشی و آموزشی سازمان، خانههای هنر دایر شدهاند. اکنون در بیش از ۱۶۰ مرکز توانبخشی این خانهها فعال هستند تا توانبخشی هنری و هنردرمانی را در مسیر رشد جامعه تقویت کنند.
حسینی با اشاره به گسترش فعالیتهای هنری در مناطق مختلف گفت:در حال حاضر ۱۳۰ پایگاه هنر روستایی نیز راهاندازی شده تا در روستاها، فعالیتهای هنری و توانبخشی هنری افزایش یابد.
وی ادامه داد: خوشبختانه مکان مناسبی در تهران، در مجاورت صدا و سیما و خیابان دکتر شریعتی، برای افتتاح در آذرماه و همزمان با هفته معلولین در حال آمادهسازی است. این مکان بهعنوان خانه هنر معلولیت و پاتوق آثار هنری و حمایتهای مرتبط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان بهزیستی اظهار داشت: جشنواره همام با تمرکز بر دستاوردهای هنری افراد دارای معلولیت، نقشی مهم در جلب توجه جامعه به این توانمندیها دارد.
وی افزود: در برخی موارد، سطح آثار هنری افراد دارای معلولیت نهتنها کمتر از افراد عادی نیست، بلکه بالاتر نیز هست. نمونه آن حضور موفق هنرمندان دارای معلولیت در تئاتر خیابانی مریوان و دیگر جشنوارههای هنری کشور است.
رشد ۶۸ درصدی آثار نسبت به سال گذشته
حسینی گفت: بر اساس گزارشها، امسال شاهد افزایش ۶۸ درصدی آثار هنری نسبت به سال گذشته هستیم که نشاندهنده کیفیت و شکوه برگزاری جشنواره است.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی برگزاری جشنوارههای پرشکوه باعث میشود که هنر افراد دارای معلولیت بیشتر دیده شود و در بدنه هنر کشور جریان پیدا کند.
ضرورت ورود آثار جشنواره به جامعه
وی تأکید کرد: نباید جشنواره همام در محدوده همام باقی بماند؛ بلکه باید آثار آن به بدنه جامعه، نظام اقتصادی و محلات راه پیدا کند. در همین راستا، سازمان بهزیستی طرح "سلام" را آغاز کرده تا خدمات به افراد دارای معلولیت در محلات و از طریق ظرفیت مدارس در بعدازظهرها در دسترستر شود. یکی از برنامهها در این طرح، برپایی نمایشگاههای آثار هنری جشنواره در محلات است.
رئیس سازمان بهزیستی از راهاندازی گالری بینالمللی دستاوردهای هنری افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت:این گالری هم بهصورت فیزیکی (در مجاورت ساختمان سازمان بهزیستی) و هم مجازی راهاندازی خواهد شد تا امکان دادوستد و معرفی آثار در سطح جهانی فراهم شود.
صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت
حسینی خاطر نشان کرد: صندوق حمایت و ضمانت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت که حدود سه تا چهار هفته از آغاز به کار آن میگذرد، یکی از حمایتهای مهم سازمان است.این صندوق بهویژه از هنرمندان دارای معلولیت که در عرصههای مختلف فعالیت میکنند، پشتیبانی خواهد کرد.