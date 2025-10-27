رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش هنر در توانبخشی معلولان گفت: ۱۰ هزار اثر به جشنواره بین‌المللی همام ارسال و ۶۰۰ اثر پذیرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، از چهارمین جشنواره بین‌المللی همام بازدید کرد و در جمع خبرنگاران درباره این جشنواره گفت:راهیابی ۱۰ هزار اثر هنری از افراد دارای معلولیت در طیف‌های گوناگون و پذیرش بیش از ۶۰۰ اثر برای نمایش در این آوردگاه هنری، کاری ارزشمند و درخور تبریک است.

وی افزود: یکی از بهترین راه‌های توانبخشی افراد دارای معلولیت، توانبخشی‌های معنوی، ورزشی و به‌ویژه هنری است. به همین منظور، در مراکز توانبخشی و آموزشی سازمان، خانه‌های هنر دایر شده‌اند. اکنون در بیش از ۱۶۰ مرکز توانبخشی این خانه‌ها فعال هستند تا توانبخشی هنری و هنر‌درمانی را در مسیر رشد جامعه تقویت کنند.

حسینی با اشاره به گسترش فعالیت‌های هنری در مناطق مختلف گفت:در حال حاضر ۱۳۰ پایگاه هنر روستایی نیز راه‌اندازی شده تا در روستاها، فعالیت‌های هنری و توانبخشی هنری افزایش یابد.

وی ادامه داد: خوشبختانه مکان مناسبی در تهران، در مجاورت صدا و سیما و خیابان دکتر شریعتی، برای افتتاح در آذرماه و هم‌زمان با هفته معلولین در حال آماده‌سازی است. این مکان به‌عنوان خانه هنر معلولیت و پاتوق آثار هنری و حمایت‌های مرتبط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار داشت: جشنواره همام با تمرکز بر دستاورد‌های هنری افراد دارای معلولیت، نقشی مهم در جلب توجه جامعه به این توانمندی‌ها دارد.

وی افزود: در برخی موارد، سطح آثار هنری افراد دارای معلولیت نه‌تنها کمتر از افراد عادی نیست، بلکه بالاتر نیز هست. نمونه آن حضور موفق هنرمندان دارای معلولیت در تئاتر خیابانی مریوان و دیگر جشنواره‌های هنری کشور است.

رشد ۶۸ درصدی آثار نسبت به سال گذشته

حسینی گفت: بر اساس گزارش‌ها، امسال شاهد افزایش ۶۸ درصدی آثار هنری نسبت به سال گذشته هستیم که نشان‌دهنده کیفیت و شکوه برگزاری جشنواره است.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی برگزاری جشنواره‌های پرشکوه باعث می‌شود که هنر افراد دارای معلولیت بیشتر دیده شود و در بدنه هنر کشور جریان پیدا کند.

ضرورت ورود آثار جشنواره به جامعه

وی تأکید کرد: نباید جشنواره همام در محدوده همام باقی بماند؛ بلکه باید آثار آن به بدنه جامعه، نظام اقتصادی و محلات راه پیدا کند. در همین راستا، سازمان بهزیستی طرح "سلام" را آغاز کرده تا خدمات به افراد دارای معلولیت در محلات و از طریق ظرفیت مدارس در بعدازظهر‌ها در دسترس‌تر شود. یکی از برنامه‌ها در این طرح، برپایی نمایشگاه‌های آثار هنری جشنواره در محلات است.

رئیس سازمان بهزیستی از راه‌اندازی گالری بین‌المللی دستاورد‌های هنری افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت:این گالری هم به‌صورت فیزیکی (در مجاورت ساختمان سازمان بهزیستی) و هم مجازی راه‌اندازی خواهد شد تا امکان دادوستد و معرفی آثار در سطح جهانی فراهم شود.

صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت

حسینی خاطر نشان کرد: صندوق حمایت و ضمانت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت که حدود سه تا چهار هفته از آغاز به کار آن می‌گذرد، یکی از حمایت‌های مهم سازمان است.این صندوق به‌ویژه از هنرمندان دارای معلولیت که در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، پشتیبانی خواهد کرد.

برچسب ها: جشنواره همام ، سازمان بهزیستی ، جامعه معلولان
خبرهای مرتبط
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو
معلولان استعدادیابی ورزشی می‌شوند
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
جشنواره همام؛ پلی میان دیده‌نشدن و درخشش هنرمندان دارای معلولیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
مرگ مرموز زن میانسال در اتاقک سونا
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو
هشدار پلیس فتا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری طلا
رئیس قوه قضائیه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
بررسی وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران
«نبض مهربانی» در پایتخت می‌تپد
نارضایتی شهروندان از وضعیت جمع‌آوری زباله در تهران/ شهرداری وعده مبارزه با مافیای پسماند را داد
ممنوعیت پرداخت هرگونه پاداش به مجموعه‌های زیان‌ده
آخرین اخبار
۴۶ شهرداری استان تهران پای کار مدرسه سازی آمده‌اند
کارگروه ویژه رسیدگی به مطالبات پرستاران تشکیل شد
معلولان استعدادیابی ورزشی می‌شوند
مستمری بگیرانِ بازمانده تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل تعهدنامه اقدام کنند
توقیف ۸۳۹ موتور و خودروی «پلاک مخدوش» در غرب استان تهران
اطلاعیه تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر
حمایت پرستاران نیکوکار از ۳۰ هزار فرزند یتیم در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین
بازدید رئیس مجلس از چهارمین جشنواره بین‌المللی همام
نارضایتی شهروندان از وضعیت جمع‌آوری زباله در تهران/ شهرداری وعده مبارزه با مافیای پسماند را داد
جشنواره همام؛ پلی میان دیده‌نشدن و درخشش هنرمندان دارای معلولیت
ارائه بیش از ۳۳۰۰ خدمت امدادی در حوادث مهرماه
هلال احمر در کنار جامعه اوتیسم/ سن تشخیص اوتیسم در دختران بالاتر از پسران
بازدید از باغ وحش ارم ۱۳ آبان رایگان است
کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری طلا
رئیس قوه قضائیه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
چرا کارخانه جدید بازیافت نخاله‌های ساختمانی آبعلی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است؟
اجرای فاز دوم بزرگراه شهید شوشتری همچنان در گروی توافق با سازمان محیط زیست
انصاری: بدون محیط زیست سالم، هیچ صلحی پایدار نیست
خدمات‌رسانی بیش از ۱۵ هزار پرستار در مراکز درمانی تامین اجتماعی
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو
۴۸ میلیون تخلف رانندگی به پلیس فراجا ارسال شده است
۲۲۰ میلیارد تومان مشارکت خیرین برای تحصیل دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی
ممنوعیت تردد موتور سیکلت‌های سنگین در تهران
جزئیات سفر شهردار تهران به چین / ۱۱۰ اتوبوس برقی جدید وارد تهران می‌شود
«فستیوال ملی جوانان»؛ نمایش شور و اراده نسل آینده ایران
بررسی وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران
ممنوعیت پرداخت هرگونه پاداش به مجموعه‌های زیان‌ده
«نبض مهربانی» در پایتخت می‌تپد
بسیج تمام امکانات برای برگزاری نخستین انتخابات تناسبی و الکترونیکی پایتخت