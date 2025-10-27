باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی‌که آمریکا خود را قلب نظام بانکی و مالی جهان می‌داند، موجی از ورشکستگی بانک‌های بزرگ طی دو سال گذشته، چهره‌ای نگران‌کننده از شکنندگی اقتصاد این کشور آشکار کرده است.

آمارهای رسمی فدرال دیپازیت اینشورنس کورپوریشن (FDIC) نشان می‌دهد که طی دو دهه اخیر بیش از ۵۷۰ مؤسسه بانکی در ایالات متحده ورشکسته شده‌اند. تنها در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، چند بانک مهم از جمله Silicon Valley Bank، Signature Bank و First Republic Bank سقوط کردند؛ رخدادی که از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ بی‌سابقه بود.

ریشه بحران‌ها

کارشناسان اقتصادی، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری را عامل اصلی ورشکستگی‌ها می‌دانند. افزایش سریع نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای مهار تورم، موجب شد تا ارزش اوراق قرضه بلندمدت در ترازنامه بانک‌ها سقوط کند و زیان‌های سنگینی در دارایی آن‌ها به‌وجود آید. در عین حال، ساختار سپرده‌گذاری در بسیاری از بانک‌ها به‌شدت متمرکز و وابسته به مشتریان بزرگ بود. این تمرکز، در شرایطی که اخبار منفی درباره وضعیت مالی بانک‌ها منتشر می‌شد، باعث «هجوم سپرده‌گذاران» (Bank Run) شد؛ پدیده‌ای که در مورد Silicon Valley Bank تنها در ۴۸ ساعت موجب برداشت بیش از ۴۰ میلیارد دلار شد.

واکنش نهادهای ناظر