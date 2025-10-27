اسرائیل در ظاهر از شعارهایی چون «حمایت از دروزها و اقلیت‌ها» برای پوشاندن مقاصد خود بهره می‌گیرد؛ اما در عمل، سیاست‌های آن ترکیبی از تبعیض نژادی، تصاحب منابع طبیعی، و کنترل اقتصادی تدریجی است.

در مناطق دروزنشین مرزی، اشغالگر با وضع قوانینی مانند «قانون کامنتس» و «قانون قومیت»، زمین‌های کشاورزی را مصادره کرده و از دسترسی ساکنان به منابع اقتصادی جلوگیری می‌کند.

در نتیجه، بسیاری از خانواده‌های دروزی اکنون به مشاغل کم‌درآمد یا غیررسمی وابسته‌اند و با فقر شدید و بی‌ثباتی مالی مواجه‌اند. نبود زیرساخت‌های اقتصادی پایدار، مانند برق و آب، اقتصاد محلی را در وضعیت رکود کامل قرار داده است.