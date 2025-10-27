یک افسر بازنشسته ارتش آمریکا که در تحقیقات ترور شیرین ابوعاقله مشارکت داشته، تأیید کرده که یک سرباز اسرائیلی به طور عمدی به وی شلیک کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - افسر بازنشسته ارتش آمریکا که در مورد ترور شیرین ابوعاقله، روزنامه‌نگار فلسطینی-آمریکایی شبکه الجزیره در سال ۲۰۲۲ تحقیق کرده، تأیید کرده است که یک سرباز اسرائیلی به طور عمدی به وی شلیک کرده است.

سرهنگ استیو گاباویکس، که ۳۰ سال سابقه خدمت در پلیس نظامی از جمله فرماندهی زندان نظامی آمریکا در گوانتانامو را دارد، گفت یافته‌های تحقیق «عمداً ملایم‌تر» ارائه شده تا با رژیم اسرائیل مماشات شود.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، گاباویکس که در زمان حادثه در دفتر هماهنگ‌کننده امنیتی آمریکا فعالیت می‌کرد، اعلام کرد: «جانبداری همیشه به نفع اسرائیلی‌ها است. سهم فلسطینی‌ها از این عدالت بسیار ناچیز است.»

وی بر اساس عوامل متعددی از جمله دقت شلیک‌ها که به سر ابوعاقله و یک درخت در نزدیکی وی اصابت کرده بود، نتیجه گرفت که این تیراندازی عمدی بوده است.

در یک مستند منتشر شده در ماه مه توسط زتئو نیوز، برای اولین بار سرباز اسرائیلی مسئول این کشتار به نام آلون اسکاجیو ۲۰ ساله شناسایی شد که در اولین مأموریت رزمی خود در کرانه باختری حضور داشت.

سه سال از کشته شدن شیرین ابوعاقله در حین پوشش یک یورش نظامی اسرائیل به جنین می‌گذرد. ارتش اسرائیل در ابتدا مسئولیت این کشتار را رد کرده و حتی مدعی شده بود که مبارزان فلسطینی مقصر هستند، اما بعداً پذیرفت که احتمال بالایی وجود دارد که سربازانش مسئول بوده‌اند.

منبع: قدس