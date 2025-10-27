یک افسر بازنشسته ارتش آمریکا که در تحقیقات ترور شیرین ابوعاقله مشارکت داشته، تأیید کرده که یک سرباز اسرائیلی به طور عمدی به وی شلیک کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - افسر بازنشسته ارتش آمریکا که در مورد ترور شیرین ابوعاقله، روزنامه‌نگار فلسطینی-آمریکایی شبکه الجزیره در سال ۲۰۲۲ تحقیق کرده، تأیید کرده است که یک سرباز اسرائیلی به طور عمدی به وی شلیک کرده است.

سرهنگ استیو گاباویکس، که ۳۰ سال سابقه خدمت در پلیس نظامی از جمله فرماندهی زندان نظامی آمریکا در گوانتانامو را دارد، گفت یافته‌های تحقیق «عمداً ملایم‌تر» ارائه شده تا با رژیم اسرائیل مماشات شود.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، گاباویکس که در زمان حادثه در دفتر هماهنگ‌کننده امنیتی آمریکا فعالیت می‌کرد، اعلام کرد: «جانبداری همیشه به نفع اسرائیلی‌ها است. سهم فلسطینی‌ها از این عدالت بسیار ناچیز است.»

وی بر اساس عوامل متعددی از جمله دقت شلیک‌ها که به سر ابوعاقله و یک درخت در نزدیکی وی اصابت کرده بود، نتیجه گرفت که این تیراندازی عمدی بوده است.

در یک مستند منتشر شده در ماه مه توسط زتئو نیوز، برای اولین بار سرباز اسرائیلی مسئول این کشتار به نام آلون اسکاجیو ۲۰ ساله شناسایی شد که در اولین مأموریت رزمی خود در کرانه باختری حضور داشت.

سه سال از کشته شدن شیرین ابوعاقله در حین پوشش یک یورش نظامی اسرائیل به جنین می‌گذرد. ارتش اسرائیل در ابتدا مسئولیت این کشتار را رد کرده و حتی مدعی شده بود که مبارزان فلسطینی مقصر هستند، اما بعداً پذیرفت که احتمال بالایی وجود دارد که سربازانش مسئول بوده‌اند.

منبع: قدس

برچسب ها: خبرنگار الجزیره ، ارتش اسرائیل
خبرهای مرتبط
شهدایی از جنس خبر و رسانه در غزه + تصاویر
آمریکا با رد ویزا، دهان فلسطین را در سازمان ملل بست
جهاد اسلامی: تهمت زدن به مقاومت، مسئولیت کشتار را از رژیم اشغالگر سلب نمی‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۴۰ میلیون آمریکایی در معرض خطر قطع کمک‌های غذایی
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
هریس و نیوسام؛ دو رقیب احتمالی از کالیفرنیا در انتخابات ۲۰۲۸
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
عقب‌نشینی پ. ک. ک از ترکیه؛ گامی به سوی انحلال در منطقه
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
آخرین اخبار
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
اشغال ۷.۳ هکتار دیگر از اراضی فلسطینیان در رام‌الله
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
پهپاد اسرائیلی غیرنظامیان را در خان یونس هدف گرفت
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
همه گروه‌های فلسطینی با ادامه نسل‌کشی و قیمومیت مخالفند
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
ترامپ آزمایش موشک هسته‌ای روسیه را نامناسب خواند