رئیس‌جمهور روسیه با امضای قطعنامه فسخ توافق دفع پلوتونیوم درجه تسلیحات با ایالات متحده، تصمیم دوما را تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز دوشنبه توافق با ایالات متحده برای دفع پلوتونیوم درجه تسلیحات را به طور رسمی فسخ کرد. این اقدام، رای دومای روسیه را که اوایل این ماه صورت گرفته بود، تأیید می‌کند.

این توافق که در سال ۲۰۰۰ امضا شده بود، از سال ۲۰۱۶ در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به حالت تعلیق درآمده بود، پس از آنکه مسکو، واشنگتن را به عدم پایبندی به مفاد توافق متهم کرد. رای دومای دولتی برای خاتمه رسمی این توافق، به عنوان یک اقدام تشریفاتی توصیف شده است، زیرا این توافق «دیگر برای اهداف دفاعی مورد نیاز نیست.»

این اقدام در میانه شکاف موجود بین پوتین و همتای آمریکایی او، دونالد ترامپ صورت می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا جلسه برنامه‌ریزی شده در بوداپست با پوتین را لغو کرد و توضیح داد که دو طرف هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیستند. کاخ سفید بعداً تأیید کرد که این ملاقات همچنان امکان‌پذیر است.

منبع: تاس

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، توافق هسته ای
خبرهای مرتبط
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
کاخ سفید: احتمال دیدار ترامپ و پوتین کاملا منتفی نیست
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۴۰ میلیون آمریکایی در معرض خطر قطع کمک‌های غذایی
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
هریس و نیوسام؛ دو رقیب احتمالی از کالیفرنیا در انتخابات ۲۰۲۸
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
عقب‌نشینی پ. ک. ک از ترکیه؛ گامی به سوی انحلال در منطقه
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
آخرین اخبار
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
اشغال ۷.۳ هکتار دیگر از اراضی فلسطینیان در رام‌الله
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
پهپاد اسرائیلی غیرنظامیان را در خان یونس هدف گرفت
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
همه گروه‌های فلسطینی با ادامه نسل‌کشی و قیمومیت مخالفند
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
ترامپ آزمایش موشک هسته‌ای روسیه را نامناسب خواند