باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز دوشنبه توافق با ایالات متحده برای دفع پلوتونیوم درجه تسلیحات را به طور رسمی فسخ کرد. این اقدام، رای دومای روسیه را که اوایل این ماه صورت گرفته بود، تأیید می‌کند.

این توافق که در سال ۲۰۰۰ امضا شده بود، از سال ۲۰۱۶ در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به حالت تعلیق درآمده بود، پس از آنکه مسکو، واشنگتن را به عدم پایبندی به مفاد توافق متهم کرد. رای دومای دولتی برای خاتمه رسمی این توافق، به عنوان یک اقدام تشریفاتی توصیف شده است، زیرا این توافق «دیگر برای اهداف دفاعی مورد نیاز نیست.»

این اقدام در میانه شکاف موجود بین پوتین و همتای آمریکایی او، دونالد ترامپ صورت می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا جلسه برنامه‌ریزی شده در بوداپست با پوتین را لغو کرد و توضیح داد که دو طرف هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیستند. کاخ سفید بعداً تأیید کرد که این ملاقات همچنان امکان‌پذیر است.

منبع: تاس