رئیس اتاق تعاون ایران گفت:مداخلات دولت و ناترازی در قوانین، انگیزه فعالان بخش تعاون را کاهش داده و توسعه این بخش را مختل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌عنوان «سال جهانی تعاون» گفت: «سازمان ملل، تعاون را نهادی کلیدی در حوزه اقتصاد مشارکتی و اجتماعی معرفی کرده است. بر اساس گزارش اتحادیه جهانی تعاون، در سال ۲۰۲۳، ۳۰۰ تعاونی برتر جهان با گردش مالی بسیار قابل توجهی فعالیت دارند و این نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ویژه بخش تعاون در سطح جهانی است.»

عبداللهی ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین داخلی اظهار داشت: «قوانین خوبی در حوزه تعاون وجود دارد، اما اجرای کامل و نظارت کافی بر حسن اجرای آن‌ها صورت نمی‌گیرد.»

وی افزود: «حمایت‌های قانونی و مالی باید افزایش یابد تا تعاونی‌ها بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند. مداخلات دولت و ناترازی در قوانین، انگیزه فعالان این بخش را کاهش داده و توسعه بخش تعاون را مختل کرده است.»

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: «باید تلاش کنیم قوانینی به‌روز و کارآمد داشته باشیم و تمرکز بر رفع موانع و تسهیل فرآیندها باشد. توسعه بخش تعاون نیازمند حمایت جدی مجلس و دولت است.»

در ادامه، علیرضا رضادوست، رئیس اتاق تعاون استان تهران، در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان تهران با تأکید بر اهمیت بخش تعاون گفت: «تعاون، بخش مولد و مردمی اقتصاد است و در شرایط سخت، نقش حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارد.»

وی خاطرنشان کرد: «امسال به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری در تولید نام‌گذاری شده است و با حمایت دولت و مجلس، می‌توان شاهد رشد و توسعه بیشتر این حوزه بود.»

رضادوست افزود: «در چند سال اخیر، فعالیت‌های تعاون‌گران قابل تقدیر بوده است، اما همچنان نیاز به بهبود قوانین و حمایت‌های مؤثر احساس می‌شود تا شرایط برای فعالیت بهتر و بهره‌ورتر تعاونی‌ها فراهم گردد.»

رئیس اتاق تعاون استان تهران تأکید کرد: «همکاری مجلس و دولت در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این بخش بسیار ضروری است.»

همچنین بهزاد سام‌دلیری، مدیرکل تعاون استان تهران، ضمن اشاره به اهمیت ساختار تعاونی در کشور گفت: «در حال حاضر، ساختاری که بتواند مردم را از نظر کرامت اخلاقی در کنار هم قرار دهد، وجود ندارد و تعاونی‌ها در این زمینه نقش اساسی ایفا می‌کنند. در شرایط اقتصادی کنونی که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شده‌اند، تعاونی‌ها می‌توانند نقشی فعال و مؤثر ایفا کنند.»

وی افزود: «در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار تعاونی در استان تهران ثبت شده که حدود ۵۰ درصد آن‌ها غیرفعال هستند و لازم است آسیب‌شناسی دقیقی در این زمینه انجام شود.»

سام‌دلیری با اشاره به لزوم تسهیل قوانین و افزایش حمایت‌های مالی گفت: «باید کیفیت را بر کمیت ترجیح داد و حمایت‌های دولت نیز در این زمینه گسترده‌تر شود.

مدیرکل تعاون استان تهران ادامه داد: «تعاونی‌ها می‌توانند بخش قابل توجهی از مشکلات مردم را حل کنند و در برنامه هفتم توسعه باید بندهای حمایتی مناسبی برای تقویت این بخش در نظر گرفته شود.»

وی اخلاق‌مداری را در حوزه تعاون حیاتی دانست و اظهار داشت: «مردم نیز باید برای پیشرفت این بخش، همکاری لازم را با تعاونی‌ها داشته باشند.»

سام‌دلیری با اشاره به مطالعات تطبیقی تعاونی‌های ایران و سایر کشورها گفت: «از نظر کیفیت، تعاونی‌های کشورمان فاصله زیادی با نمونه‌های موفق جهانی دارند و باید ضعف‌های این حوزه شناسایی و برطرف شوند.»

او همچنین از وضعیت قانون‌گذاری در حوزه تعاون و تأخیر در اصلاح قانون ابراز ناامیدی کرد و گفت: «سال‌هاست بازنگری در قانون تعاونی‌ها در مجلس معطل مانده و اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.»

مدیرکل تعاون استان تهران افزود: «هرچند فعالیت تعاونی‌های دانش‌بنیان قابل تقدیر است، اما سامانه جامع هوشمند بخش تعاون با مشکلاتی مواجه است که باید برطرف شود. حذف برخی مواد حمایتی در قانون نیز همچنان دغدغه فعالان این بخش است و باید برای رفع نگرانی‌های آنان اقدام شود.»

وی در پایان تصریح کرد: «تعاون‌گران بخش مهمی از بدنه مردم هستند و توانسته‌اند در استان تهران بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنند.»