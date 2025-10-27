باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد دوشنبه شب با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سیاست‌های رژیم صهیونیستی با هدف تثبیت حاکمیت بر کرانه باختری، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

در این بیانیه با اشاره به معافیت از مجازات شهرک‌نشینان صهیونیست و نظامیان اسرائیلی در حملات علیه فلسطینیان، تأکید شده است: «خشونت شهرک‌نشینان، زندگی را برای فلسطینیان ساکن کرانه باختری به شدت دشوار ساخته است.»

این اعلامیه در پی تصویب پیش‌نویس قانون الحاق کرانه باختری توسط کنست رژیم صهیونیستی در چهارشنبه هفته گذشته منتشر شده است. این اقدام با اعتراض برخی از سیاستمداران اسرائیلی و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده مواجه شد.

ترامپ به صراحت هشدار داد که در صورت تصویب نهایی این طرح، تل‌آویو حمایت‌های واشنگتن را از دست خواهد داد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده شکاف احتمالی در روابط استراتژیک دو متحد دیرینه است.

منبع: الجزیره