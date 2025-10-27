دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای، سیاست‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد دوشنبه شب با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سیاست‌های رژیم صهیونیستی با هدف تثبیت حاکمیت بر کرانه باختری، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

در این بیانیه با اشاره به معافیت از مجازات شهرک‌نشینان صهیونیست و نظامیان اسرائیلی در حملات علیه فلسطینیان، تأکید شده است: «خشونت شهرک‌نشینان، زندگی را برای فلسطینیان ساکن کرانه باختری به شدت دشوار ساخته است.»

این اعلامیه در پی تصویب پیش‌نویس قانون الحاق کرانه باختری توسط کنست رژیم صهیونیستی در چهارشنبه هفته گذشته منتشر شده است. این اقدام با اعتراض برخی از سیاستمداران اسرائیلی و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده مواجه شد.

ترامپ به صراحت هشدار داد که در صورت تصویب نهایی این طرح، تل‌آویو حمایت‌های واشنگتن را از دست خواهد داد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده شکاف احتمالی در روابط استراتژیک دو متحد دیرینه است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کرانه باختری ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
آخرین اخبار
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
فاجعه زیست محیطی در غزه؛ ۲۵۰ هزار تُن زباله و نفوذ فاضلاب
سازمان ملل: سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی است
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
اشغال ۷.۳ هکتار دیگر از اراضی فلسطینیان در رام‌الله
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد