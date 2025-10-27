باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سردار نعمتالله باقری، فرمانده سپاه لرستان، در بازدید از روند اجرای ابرطرح راهآهن خرمآباد – دورود به پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) گفت:برخی در فضای مجازی با انتشار اخبار نادرست انرژی منفی به جامعه منتقل میکنند، اما این طرح تعطیل نشده و هماکنون در ۳۰ جبهه کاری فعال است.
وی با تأکید بر اهمیت راهآهن خرمآباد – دورود بهعنوان یکی از پروژههای ملی افزود:انتظار میرود نمایندگان استان و دولت با توجه به اولویت مردم لرستان، تأمین اعتبار این طرح را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
در ادامه، حمیدی، سرپرست کارگاه راهآهن خرمآباد، با ارائه گزارشی از وضعیت طرح گفت:در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۵۸ درصد است و چنانچه اعتبارات لازم تخصیص یابد، ظرف چهار سال آینده قابل بهرهبرداری خواهد بود.
او افزود:در این طرح حدود ۷۰۰ نفر مشغول به کار هستند که ۹۹ درصد آنان بومی لرستان هستند. همچنین بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات تخصصی در حال فعالیت در کارگاهها هستند.
سرپرست کارگاه راهآهن خرمآباد با اشاره به عملیات احداث تونلها گفت:یکی از تونلهای طویل طرح به طول سه هزار و ۶۶۰ متر اوایل سال آینده بازگشایی میشود و در محدوده بیرانشهر نیز تونلی با طول سه هزار و ۷۰۰ متر در دست احداث است
او ادامه داد:در شش ماه گذشته، یک کیلومتر از ابنیه و پلهای خاص مسیر احداث شده است؛ اما برای تکمیل قطعه ۱۱۴ کیلومتری مسیر، حدود ۱۵ همت اعتبار نیاز داریم.
حمیدی با اشاره به جایگاه این پروژه در شبکه ملی حملونقل کشور گفت:با اجرای این طرح، طول کریدور ریلی شمال به جنوب و غرب کشور به ۳۶۰ کیلومتر میرسد که نقش مهمی در اتصال محورهای مواصلاتی کشور خواهد داشت.
وی یادآور شد:در یک سال اخیر، طرح تقاطع غیرهمسطح شریعتی و امام رضا (ع) با وجود مشکلات مالی، هشت ماه زودتر از موعد مقرر به بهرهبرداری رسید که نشاندهنده تعهد و تلاش مجموعه قرارگاه خاتمالانبیا (ص) است.
در حال حاضر، ۱۵۵ کیلومتر از خطوط ریلی کشور از لرستان عبور میکند، اما به جز شهرهای دورود و ازنا، سایر مناطق استان از دسترسی به قطار محروم هستند.
طرح راهآهن خرمآباد – دورود بهعنوان گام نخست اتصال لرستان به شبکه سراسری ریلی کشور تعریف شده و شامل ۱۷ تونل به طول مجموع ۳۳ کیلومتر است.
بر اساس برآوردها، این مسیر در سال نخست بهرهبرداری ظرفیت جابهجایی ۹.۷ میلیون نفر مسافر و ۶.۴ میلیون تن بار را خواهد داشت.
پروژه راهآهن خرمآباد – دورود با وجود چالشهای مالی، به مرحلهای از پیشرفت رسیده که امیدها برای تکمیل آن در سالهای آینده افزایش یافته است. فعال بودن ۳۰ جبهه کاری و اشتغال صدها نیروی بومی نشان میدهد این طرح نهتنها مسیر توسعه ریلی استان، بلکه مسیر اشتغال و امید در لرستان را نیز هموار کرده است.