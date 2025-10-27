باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سازمان‌های امنیتی وابسته به مقاومت فلسطین با انتشار اطلاعیه‌ای فوری، به شهروندان هشدار دادند که از نزدیک شدن به قوطی‌های فلزی مشکوک با ظاهر کنسرو مواد غذایی خودداری کنند.

بر اساس این هشدار، این قوطی‌ها که با طراحی مشابه محصولات غذایی تولید شده‌اند، احتمالاً حاوی مواد منفجره یا تله‌های انفجاری هستند که به محض باز شدن فعال می‌شوند.

در این اطلاعیه توضیح داده شده که مکانیسم بازشدن این قوطی‌ها با کلید فلزی نصب شده روی درب آنها، آنها را به بمب‌های استتارشده بسیار خطرناکی تبدیل کرده است. مقامات امنیتی احتمال می‌دهند که این ادوات انفجاری یا توسط نیرو‌های اشغالگر به جا مانده و یا عمداً به عنوان ابزار استتار در مناطق درگیری جایگذاری شده‌اند.

سازمان‌های امنیتی مقاومت تأکید کردند که شهروندان به هیچ عنوان به این اجسام مشکوک نزدیک نشوند، آنها را لمس نکنند و در صدد باز کردن آنها برنیایند. همچنین از عکس‌برداری یا هرگونه دستکاری با این اجسام به شدت خودداری شود. در صورت مشاهده چنین مواردی، باید بلافاصله محل ترک شده و موضوع به مراجع ذی‌صلاح برای اقدامات امنیتی و خنثی‌سازی گزارش شود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین