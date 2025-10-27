سازمان‌های امنیتی وابسته به مقاومت فلسطین با انتشار اطلاعیه‌ای فوری، به شهروندان هشدار دادند از نزدیک شدن به قوطی‌های فلزی با ظاهر کنسرو مواد غذایی که احتمالاً حاوی مواد منفجره هستند، خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سازمان‌های امنیتی وابسته به مقاومت فلسطین با انتشار اطلاعیه‌ای فوری، به شهروندان هشدار دادند که از نزدیک شدن به قوطی‌های فلزی مشکوک با ظاهر کنسرو مواد غذایی خودداری کنند. 

بر اساس این هشدار، این قوطی‌ها که با طراحی مشابه محصولات غذایی تولید شده‌اند، احتمالاً حاوی مواد منفجره یا تله‌های انفجاری هستند که به محض باز شدن فعال می‌شوند.

در این اطلاعیه توضیح داده شده که مکانیسم بازشدن این قوطی‌ها با کلید فلزی نصب شده روی درب آنها، آنها را به بمب‌های استتارشده بسیار خطرناکی تبدیل کرده است. مقامات امنیتی احتمال می‌دهند که این ادوات انفجاری یا توسط نیرو‌های اشغالگر به جا مانده و یا عمداً به عنوان ابزار استتار در مناطق درگیری جایگذاری شده‌اند.

سازمان‌های امنیتی مقاومت تأکید کردند که شهروندان به هیچ عنوان به این اجسام مشکوک نزدیک نشوند، آنها را لمس نکنند و در صدد باز کردن آنها برنیایند. همچنین از عکس‌برداری یا هرگونه دستکاری با این اجسام به شدت خودداری شود. در صورت مشاهده چنین مواردی، باید بلافاصله محل ترک شده و موضوع به مراجع ذی‌صلاح برای اقدامات امنیتی و خنثی‌سازی گزارش شود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: تله انفجاری ، کنسرو ، آتش بس در غزه
خبرهای مرتبط
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
ترامپ وارد ژاپن شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
آخرین اخبار
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
فاجعه زیست محیطی در غزه؛ ۲۵۰ هزار تُن زباله و نفوذ فاضلاب
سازمان ملل: سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی است
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
اشغال ۷.۳ هکتار دیگر از اراضی فلسطینیان در رام‌الله
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد