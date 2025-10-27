رؤسای پارلمان‌های شهری (نهاد‌های قانونگذاری) تهران و مسکو روز دوشنبه با یکدیگر دیدار و بر تقویت همکاری‌ها بین پایتخت‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران که در رأس هیأتی برای شرکت در آیین امضای بیانیه جنبش پارلمانی پایتخت‌های کشورهای عضو گروه بریکس به مسکو سفر کرده است، روز دوشنبه پس از شرکت در این آیین با الکسی شاپوشنیکوف رئیس دومای شهر مسکو درباره توسعه همکاری‌ها گفت‌وگو کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه مدت‌ها قبل به مسکو سفر کرده است، چهره کنونی پایتخت روسیه با زمان سفر قبلی خود متفاوت توصیف کرد و گفت: شهر تهران نیز با آنچه که ۱۰ یا ۳۰ سال قبل بود، متفاوت است و در حال توسعه و طی مسیر آبادانی به سمت و سوی شهری سالم است.

چمران افزود:‌ تقویت ارتباطات بین شهرهای تهران و مسکو با استفاده از تجربیات این دو شهر به حل مسائل فراروی این پایتخت‌ها کمک خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شکل‌گیری جنبش پارلمانی پایتخت‌های بریکس با امضای بیانیه مشترک از سوی شماری از شهرها از کشورهای مختلف گفت: ما حضور در جنبش پارلمانی بریکس را فرصتی برای استفاده از تجربیات سایر شهرهای دنیا در راستای پیشرفت شهرهای خود و نیز دیگر شهرهای جهان می‌دانیم.

چمران گفت:‌ آنچه که در مقطع کنونی اهمیت دارد این است که گروه بریکس از سطح کنونی روابط سیاسی و دولتی توسعه یابد و بتواند در حوزه مردمی نیز موفق و تأثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه ارتباطات میان مردم و شهرهای بریکس موجب ایجاد پیوند روحی و معنوی بین آنها خواهد شد و می‌تواند با دیدگاه صلح جهانی، در دنیا فراگیر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت:‌ از چنین منظری، از ظلم آشکار به مردم غزه و لبنان بسیار ناراحت و متأثر هستیم و وظیفه می‌دانیم که در مسیر رهایی مردم این مناطق از رنج و فشار کنونی تلاش کنیم.

الکسی شاپوشنیکوف رئیس دومای شهر مسکو نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به جنبش پارلمانی پایتخت‌های بریکس گفت:‌ پایتخت‌های ما روابط دیرینه‌ای بر پایه اعتماد و دوستی دارند و در حال حاضر در حال اجرای یک برنامه همکاری تا سال ۲۰۲۷ هستند.

وی با اشاره به امضای معاهده جامع راهبردی میان ایران و روسیه توسط رؤسای جمهور دو کشور و اجرایی شدن آن پس از تصویب در مجالس قانونگذاری و ابلاغ سران دو کشور،‌ گفت: این معاهده جامع و نیز دیگر تفاهم‌نامه‌های همکاری، پایه و اساس قابل اعتمادی برای کار مشترک ایجاد می‌کند.

شاپوشنیکوف اظهار داشت: من مطمئن هستم که همکاری مستقیم بین دومای شهر مسکو و شورای شهر اسلامی تهران ما را قادر می‌سازد تا تلاش‌ها را در جهت منافع شهروندان دو پایتخت هماهنگ کنیم.

وی تأکید کرد:‌ همکاری پایتخت‌ها، گامی جدید در تقویت مشارکت روسیه و ایران خواهد بود.

طرفین در این نشست درباره توسعه گفت‌وگوها میان شورای اسلامی شهر تهران و دومای دولتی مسکو تبادل نظر و توافق کردند که تجربیات خود در حوزه قانونگذاری شهری و ابتکارات حوزه جوانان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و در مسیر تقویت روابط فرهنگی و تجاری حرکت کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مهدی چمران ، ایران ، روسیه ، تفاهم نامه
خبرهای مرتبط
جلالی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
روسیه از مواضع هسته‌ای ایران حمایت می‌کند/ روس‌ها از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان اطلاع نداشتند
پاسخ نظامی ایران، ضعف راهبردی رژیم صهیونیستی را آشکار کرد
جلالی: ریشه اظهارات اختلافی در مورد روسیه، خارج ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
مستمری بگیرانِ بازمانده تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل تعهدنامه اقدام کنند
کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری طلا
امنیت کشور مرهون جان‌فشانی مرزبانان است
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو
بازدید از باغ وحش ارم ۱۳ آبان رایگان است
کارگروه ویژه رسیدگی به مطالبات پرستاران تشکیل شد
رئیس قوه قضائیه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
معلولان استعدادیابی ورزشی می‌شوند
توقیف ۸۳۹ موتور و خودروی «پلاک مخدوش» در غرب استان تهران
آخرین اخبار
اعلام جزئیات پیش ثبت‌نام اولویت‌های حج از ۶ آبان ماه
رئیس قوه قضاییه: پرستاران در پیشبرد امور قضایی در تنگنا نمانند
عزم تهران و مسکو برای تقویت مناسبات فرهنگی و تجاری
ساماندهی تردد موتورسیکلت سواران در هسته مرکزی شهر، شامل چه مناطقی است؟ + فیلم
تأکید معاون عمرانی فرمانداری تهران بر ساماندهی دوربین‌های ثبت تخلف
۷۰ درصد آثار هنرمندان معلول به فروش رسیده است
بیش از ۴۷۰ هزار مهاجر غیرمجاز در طرح بازگشت داوطلبانه شرکت کردند
هنر ایرانی ابزار خلق عشق، اخلاق و ثروت است
ضرورت تقویت مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی در استان تهران/ خانه احزاب نمونه‌ای از وفاق ملی است
انصاری: عدالت اقلیمی با دسترسی برابر به منابع محقق می‌شود
خوشبختی واقعی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ + فیلم
امنیت کشور مرهون جان‌فشانی مرزبانان است
۱۰ هزار اثر هنری از افراد دارای معلولیت در نمایشگاه همام
۴۶ شهرداری استان تهران پای کار مدرسه سازی آمده‌اند
کارگروه ویژه رسیدگی به مطالبات پرستاران تشکیل شد
معلولان استعدادیابی ورزشی می‌شوند
مستمری بگیرانِ بازمانده تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل تعهدنامه اقدام کنند
توقیف ۸۳۹ موتور و خودروی «پلاک مخدوش» در غرب استان تهران
اطلاعیه تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر
حمایت پرستاران نیکوکار از ۳۰ هزار فرزند یتیم در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین
بازدید رئیس مجلس از چهارمین جشنواره بین‌المللی همام
نارضایتی شهروندان از وضعیت جمع‌آوری زباله در تهران/ شهرداری وعده مبارزه با مافیای پسماند را داد
جشنواره همام؛ پلی میان دیده‌نشدن و درخشش هنرمندان دارای معلولیت
ارائه بیش از ۳۳۰۰ خدمت امدادی در حوادث مهرماه
هلال احمر در کنار جامعه اوتیسم/ سن تشخیص اوتیسم در دختران بالاتر از پسران
بازدید از باغ وحش ارم ۱۳ آبان رایگان است
کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری طلا
رئیس قوه قضائیه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
چرا کارخانه جدید بازیافت نخاله‌های ساختمانی آبعلی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است؟
اجرای فاز دوم بزرگراه شهید شوشتری همچنان در گروی توافق با سازمان محیط زیست