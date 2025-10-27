باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران که در رأس هیأتی برای شرکت در آیین امضای بیانیه جنبش پارلمانی پایتخت‌های کشورهای عضو گروه بریکس به مسکو سفر کرده است، روز دوشنبه پس از شرکت در این آیین با الکسی شاپوشنیکوف رئیس دومای شهر مسکو درباره توسعه همکاری‌ها گفت‌وگو کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه مدت‌ها قبل به مسکو سفر کرده است، چهره کنونی پایتخت روسیه با زمان سفر قبلی خود متفاوت توصیف کرد و گفت: شهر تهران نیز با آنچه که ۱۰ یا ۳۰ سال قبل بود، متفاوت است و در حال توسعه و طی مسیر آبادانی به سمت و سوی شهری سالم است.

چمران افزود:‌ تقویت ارتباطات بین شهرهای تهران و مسکو با استفاده از تجربیات این دو شهر به حل مسائل فراروی این پایتخت‌ها کمک خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شکل‌گیری جنبش پارلمانی پایتخت‌های بریکس با امضای بیانیه مشترک از سوی شماری از شهرها از کشورهای مختلف گفت: ما حضور در جنبش پارلمانی بریکس را فرصتی برای استفاده از تجربیات سایر شهرهای دنیا در راستای پیشرفت شهرهای خود و نیز دیگر شهرهای جهان می‌دانیم.

چمران گفت:‌ آنچه که در مقطع کنونی اهمیت دارد این است که گروه بریکس از سطح کنونی روابط سیاسی و دولتی توسعه یابد و بتواند در حوزه مردمی نیز موفق و تأثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه ارتباطات میان مردم و شهرهای بریکس موجب ایجاد پیوند روحی و معنوی بین آنها خواهد شد و می‌تواند با دیدگاه صلح جهانی، در دنیا فراگیر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت:‌ از چنین منظری، از ظلم آشکار به مردم غزه و لبنان بسیار ناراحت و متأثر هستیم و وظیفه می‌دانیم که در مسیر رهایی مردم این مناطق از رنج و فشار کنونی تلاش کنیم.

الکسی شاپوشنیکوف رئیس دومای شهر مسکو نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به جنبش پارلمانی پایتخت‌های بریکس گفت:‌ پایتخت‌های ما روابط دیرینه‌ای بر پایه اعتماد و دوستی دارند و در حال حاضر در حال اجرای یک برنامه همکاری تا سال ۲۰۲۷ هستند.

وی با اشاره به امضای معاهده جامع راهبردی میان ایران و روسیه توسط رؤسای جمهور دو کشور و اجرایی شدن آن پس از تصویب در مجالس قانونگذاری و ابلاغ سران دو کشور،‌ گفت: این معاهده جامع و نیز دیگر تفاهم‌نامه‌های همکاری، پایه و اساس قابل اعتمادی برای کار مشترک ایجاد می‌کند.

شاپوشنیکوف اظهار داشت: من مطمئن هستم که همکاری مستقیم بین دومای شهر مسکو و شورای شهر اسلامی تهران ما را قادر می‌سازد تا تلاش‌ها را در جهت منافع شهروندان دو پایتخت هماهنگ کنیم.

وی تأکید کرد:‌ همکاری پایتخت‌ها، گامی جدید در تقویت مشارکت روسیه و ایران خواهد بود.

طرفین در این نشست درباره توسعه گفت‌وگوها میان شورای اسلامی شهر تهران و دومای دولتی مسکو تبادل نظر و توافق کردند که تجربیات خود در حوزه قانونگذاری شهری و ابتکارات حوزه جوانان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و در مسیر تقویت روابط فرهنگی و تجاری حرکت کنند.

