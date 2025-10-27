باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای همزمان با ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، با جمعی از پرستاران کشور دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان این دیدار، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اظهار کرد: شما پرستاران باید به خود ببالید که روز بزرگداشت مقام شما، سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) است؛ شخصیتی که در بسیاری از امور، اسوه و الگو است و به مقام زن، جلوهای ممتاز بخشید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مساعدتهایی که قوه قضاییه میتواند برای جامعه پرستاری کشور داشته باشد، افزود: در قوه قضاییه آمادگی داریم که در چارچوب قانون، پشتیبانیهای حقوقی و قضایی را از جامعه پرستاری کشور داشته باشیم و مساعدتها و حمایتهای لازم را از این قشر خدوم و مجاهد به عمل آوریم.
رئیس عدلیه اظهار داشت: چنانچه جامعه پرستاری از بخش مرتبط با پیگیری امور حقوقی و قضایی برخوردار است، آمادگی داریم که بر غنای آن بخش بیفزاییم و حتی اگر چنین بخشی وجود ندارد، آمادگی داریم که در تأسیس آن، کمککار جامعه پرستاری کشور باشیم.
قاضیالقضات افزود: اگر قانونی در مورد پرستاران وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده، به ما اعلام کنید تا از طریق سازمان بازرسی که مسئول نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، آن موضوع را پیگیری کنیم.
محسنی اژهای اضافه کرد: در جلسه اخیر سران قوا، مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهیهای وزارت بهداشت که بخشی از این مقوله به مطالبات جامعه پرستاری مربوط است، اختصاص یافت. من نیز با مطالعه و بررسیای که انجام دادم و پس از پی بردن به ضرورت و فوریت این مسئله، در جلسه مربوطه به این موضوع رأی مثبت دادم.
رئیس قوه قضاییه ضمن برشمردن ویژگیها و خصایص ارزنده شغل پرستاری، گفت: پرستاران ما میتوانند با حُسنخلق، در تزریق آرامش روانی به بیماران و همراهان آنها، نقش ارزندهای ایفا کنند؛ پرستاران ما میتوانند با خوشخُلقی و امیدبخشی، کاری کنند تا دوران نقاهت بیماران، مطلوبتر و سریعتر طی شود و آنان از لحاظ روحی و روانی، شادابتر باشند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: پرستاران ما میتوانند کاری کنند تا هزینه کمتری به بیماران تحمیل شود؛ وقتی یک پرستار کار خود را به نحو مطلوب انجام میدهد، طبیعتاً دوران نقاهت بیماران کاهش مییابد و از این طریق، هزینه کمتری به آنها و نظام سلامت کشور تحمیل میشود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، دکتر «ملکی» رئیس بیمارستان شهید شوریده طی سخنانی اظهار کرد: جامعه پرستاری ایران همانند سایر اقشار کشور، دارای دغدغههای زیادی هستند ولیکن به هنگام ورود به محل کار، دغدغههایشان را کنار گذاشته و همدم و همراه بیماران میشوند.
وی افزود: کادر درمان و جامعه پرستاری ایران، در بزنگاههای حساس نظیر شیوع ویروس منحوس کرونا و دفاع مقدس ۱۲ روزه، نقشآفرینی ویژهای داشت و صحنه را خالی نکرد.
ملکی گفت: امروز ما از قوه قضاییه انتظار داریم که برنامه منسجمی را در رابطه با ارائه معاضدتهای حقوقی به جامعه پزشکی و پرستاری کشور طرحریزی کند و آن را به اجرا دربیاورد.
خانم «سعیدی» مدیر بخش پرستاری بیمارستان عدل نیز در این دیدار اظهار کرد: پرستاران ایران اسلامی امروز دوشادوش رزمندگان کشور، محکم و استوار ایستادهاند تا به دشمن بفهمانند که ایران ما، متحد است و ذرهای از ارادههایش کوتاه نمیآید.
وی با بیان اینکه تلاش کادر درمان، گره گشایی از کار مردم است، افزود: پرستاری یک شغلِ استراتژیک، آکادمیک، علمی و در خدمتِ تامین سلامت جامعه است که در راستای ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم گام برمیدارد.
خانم «موسوی» پرستار بیمارستان شهید شوریده نیز در این دیدار عنوان کرد: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پرستاران ایران اسلامی با از خود گذشتگی و ایثارگریهای شبانهروزی، در کنار مجروحان و مصدومان و خانوادههای آنها ایستادند و اجازه ندادند چرخه امداد و درمان در کشور متوقف شود.
وی تصریح کرد: جامعه پرستاری ایران انتظار دارد که با اتخاذ تمهیدات مناسب از سوی قوای سه گانه، گامهای موثری در زمینه رفع مشکلات معیشتی و استخدامی پرستاران کشور برداشته شود.
«رومیانی» از پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) و شهید شوریده نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: ما پرستاران در همه مقاطع نشان دادهایم که پای کشور و وطنمان هستیم؛ هر زمان که به جامعه پرستاری اعتماد شده گامهای مهم و موثری در رفع دغدغههای جامعه و مردم برداشته شده است.
وی در ادامه گفت: ما پیگیر اجرای قوانین مرتبط با پرستاری در کشور هستیم؛ چرا قانون اصلاح تعرفه پرستاری هنوز روی زمین باقی مانده و اجرا نشده است؛ چرا جامعه پرستاران کشور باید قراردادهای کاری متنوعی داشته باشند و با انجام کارِ یکسان، حقوق و دستمزدهایشان با هم تفاوت فاحشی داشته باشد؟
رومیانی گفت: خواسته ما از مسئولان کشور این است که مدیران دغدغهمند را حمایت کنند و درصدد رفع تبعیض در پرداختیها به کادر درمان به ویژه جامعه پرستاری برآیند.
«بیگدلی» رئیس مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضاییه نیز ضمن قدردانی از حمایتهای معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه از این مرکز، گفت: در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه، بسیاری از مراکز دندانپزشکی کشور تعطیل بودند اما با این وجود شاهد بودیم که کلیه همکاران ما در مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضاییه، مجاهدانه پای کار ایستادند و خدمترسانی به مردم را یک روز هم تعطیل نکردند.
«ظاهری» از پرستاران بخش اورژانس بیمارستان عدل نیز طی سخنانی در این دیدار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه به ویژه کمک به درمان مجروحان و مصدومان حادثه زندان اوین گفت: کادر سلامت در همه بحرانها نشان داده که یار و یاور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
منبع: قوه قضاییه