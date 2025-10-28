گبه لرستان، روایتگر خاموشی است که بر تار و پود پشم نقش بسته و از دل کوهستان‌های زاگرس به جان می‌نشیند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - هر تاری از گبه حدیثی از رنج و صبر زنانی‌ست که دستان‌شان بوی آفتاب و ایل می‌دهد؛ زنانی که در چادر‌های سیاه عشایر، با الهام از طبیعت پیرامون، نقش‌هایی می‌آفرینند که نه از طرحی از پیش‌ساخته، بلکه از دل و خیال برمی‌خیزد.

گبه در لرستان بیش از یک زیرانداز است؛ دفتر خاطرات ایل است، نگاره‌ی روز‌ها و شب‌هایی که با کوچ، باران، کوه و دشت درآمیخته. رنگ‌های طبیعیِ حاصل از گیاهان کوهی نیل، روناس، اسپرک و پوست گردو در کنار پشم دست‌ریس، به آن عمقی و گرمایی می‌بخشند که گذر زمان را تاب می‌آورد. هر گره، قصه‌ای‌ست از دختری در انتظار، مادری در دل سفر، یا رؤیای بهاری پس از زمستانی سرد بوده است.

نقش‌هایی از دل، واژه‌هایی از رنگ؛ گبه، زبان طبیعت زاگرس

طرح‌های گبه‌های لرستان ساده‌اند، اما این سادگی پر از معناست: خطوطی مواج، چون کوه و رود، نگاره‌هایی از بز کوهی، درخت زندگی، یا خانه‌ی عشایری. در هر نگار، باور‌های کهن و اسطوره‌های محلی زنده می‌شوند. بی‌هیچ قالب مشخصی، گبه‌های لرستان از روح آزاد بافندگان‌شان پیروی می‌کنند؛ درست مانند ایل، که هیچ مرزی او را در خود نمی‌گنجاند.

گبه لرستان در بازار هنر‌های دستی ایران جایگاهی ویژه دارد، اما ارزش حقیقی آن در اصالت و صداقت بافنده است. در روزگاری که صنعت و ماشین جای دست و دل را گرفته‌اند، گبه لرستان همچنان یادآور گرمای انسان است؛ گرمایی که از پشم دست‌ریس و رنگ طبیعی به خانه‌ها بازمی‌گردد.

نقش‌هایی از دل، واژه‌هایی از رنگ؛ گبه، زبان طبیعت زاگرس

گبه، زبان بی‌کلام زنان لر است. هر گبه، شعری بی‌واژه از دل طبیعت زاگرس است؛ گویی که کوه‌ها و دشت‌ها در قالب رنگ و نقش سخن گفته‌اند.

برچسب ها: گبه ، لرستان
خبرهای مرتبط
فارس/
در سفر نوروز به فارس سوغاتی چی بخریم؟
انواع گليم و گبه
فارس/
گبه بافی، هنری مختص به عشایران استان فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید ۴۰ تن ماهیان سردابی در دلفان
اقتصاد دانش‌بنیان در لرستان جان می‌گیرد؛ دارو‌های دامی بومی به صادرات رسیدند
آخرین اخبار
اقتصاد دانش‌بنیان در لرستان جان می‌گیرد؛ دارو‌های دامی بومی به صادرات رسیدند
تولید ۴۰ تن ماهیان سردابی در دلفان
شهردار دورود عزل شد
وقتی حاشیه بزرگ‌تر از شهر می‌شود؛ سایه‌ فقر بر دیوار‌های ناتمام لرستان
کشف کارخانه بزرگ پارچه قاچاق در بروجرد
تنزل جایگاه لرستان از نظر بارندگی سالانه به رتبه ۲۹‌
نقش‌هایی از دل، واژه‌هایی از رنگ؛ گبه لرستان، زبان طبیعت زاگرس
وقتی سودجویی جان می‌گیرد؛ احتکار دارو در لرستان و بحران اخلاقی بازار درمان
از خاک تا خودکفایی؛ انقلاب سبز در شهرستان سلسله آغاز شد