باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، کامبیز کریمی در این نشست با بیان اینکه انتخابات شورای اسلامی شهر در این دوره بر اساس نظام تناسبی برگزار می‌شود، اظهار داشت: برگزاری این انتخابات در تهران، ری و تجریش انجام خواهد شد و هدف آن، ایجاد انسجام حزبی، شفافیت در فرآیند رأی‌گیری و جلوگیری از بروز بی‌نظمی‌های گذشته است.

وی افزود: در دوره‌های گذشته، به‌دلیل فقدان سازوکار حزبی منسجم، شاهد انتشار فهرست‌های متعدد و گاه غیررسمی بودیم که موجب سردرگمی رأی‌دهندگان و تضعیف جایگاه احزاب می‌شد. اما این بار، قانون جدید تأکید دارد که انتخابات شوراهای شهر با محوریت احزاب و جبهه‌های سیاسی رسمی برگزار شود.

کریمی در توضیح فرآیند جدید انتخابات شوراها گفت: بر اساس قانون، هر حزب یا جبهه می‌تواند فهرستی متشکل از حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۱ نامزد را به‌صورت رسمی معرفی کند. فهرست‌ها باید به تأیید دبیرکل یا قائم‌مقام دبیرکل حزب برسد و تمامی اعضا نیز فرم‌های مربوطه را امضا کرده باشند.

وی با اشاره به زمان‌بندی ارائه فهرست‌های انتخاباتی افزود: احزاب و جبهه‌ها باید تا تاریخ ۲۶ فروردین ماه لیست نهایی خود را تکمیل و به فرمانداری تحویل دهند. در صورتی که پس از این تاریخ به هر دلیل یکی از اعضا انصراف دهد یا از ادامه حضور بازبماند، تنها تا ۴۸ ساعت فرصت برای جایگزینی وجود دارد و پس از آن تغییرات پذیرفته نخواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران با تأکید بر تفاوت‌های انتخابات تناسبی با انتخابات گذشته تصریح کرد: در این دوره، رأی‌دهندگان می‌توانند به‌جای انتخاب صرف افراد، به فهرست احزاب یا جبهه‌ها رأی دهند. سامانه رأی‌گیری به‌گونه‌ای طراحی شده است که اگر فردی لیست یک حزب را انتخاب کند، کل آرا به حساب همان حزب ثبت می‌شود و اگر رأی‌دهنده بخشی از افراد را از احزاب مختلف برگزیند، آرای او به تناسب میان آن جبهه‌ها تقسیم خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور برای هر حزب و نامزد یک شناسه اختصاصی در نظر گرفته است، گفت: شناسه‌های حزبی و جبهه‌ای به‌صورت تصادفی صادر می‌شوند تا هیچ شائبه‌ای درخصوص حمایت از جریان خاصی وجود نداشته باشد. رأی‌دهندگان نیز می‌توانند با استفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی خود، در روز انتخابات در سامانه حضور یافته و رأی خود را ثبت کنند.

کریمی با تأکید بر ممنوعیت حضور هم‌زمان افراد در چند جبهه سیاسی، خاطرنشان کرد: در قانون جدید، هر نامزد تنها می‌تواند در قالب یک حزب یا جبهه حضور داشته باشد و عضویت هم‌زمان در چند لیست انتخاباتی مجاز نیست. هدف از این قانون، شفاف‌سازی و تعیین وزن واقعی هر جریان سیاسی در انتخابات است.

وی در ادامه افزود: افراد غیرحزبی نیز در صورت تمایل می‌توانند در فهرست احزاب قرار گیرند، اما این موضوع باید پیش از پایان مهلت قانونی ثبت فهرست‌ها انجام شود. همچنین، رأی‌دهندگان همچون گذشته می‌توانند به‌صورت فردی رأی دهند.

معاون سیاسی فرمانداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف به مردم اشاره کرد و گفت: با توجه به تفاوت نظام جدید رأی‌گیری، لازم است رسانه‌ها و احزاب مردم را با مفهوم "رأی صحیح مأخوذه" آشنا کنند. ممکن است تعداد آرای مأخوذه بیش از تعداد شرکت‌کنندگان باشد، چراکه هر فرد می‌تواند به ۲۱ نامزد رأی دهد. بنابراین اگر دو میلیون نفر در انتخابات شرکت کنند، ممکن است بیش از چهل میلیون رأی مأخوذه ثبت شود که این امر قانونی است.

کریمی در پایان، با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی احزاب برای مشارکت فعال در انتخابات پیش‌رو، اظهار داشت: احزاب باید از هم‌اکنون برای تشکیل جبهه‌ها و اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند تا در زمان تبلیغات، بتوانند به‌صورت رسمی و منظم در فرآیند انتخابات حضور یابند. نظام جدید انتخابات شوراها فرصتی را برای بازگشت سیاست به ریل قانونی و ارتقای نقش احزاب در مدیریت شهری فراهم نموده است.