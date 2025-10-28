باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - در دیداری که روز سه‌شنبه در کاخ آکاساکای توکیو برگزار شد، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده با تقدیر از سانائه تاکایچی نخست‌وزیر جدید ژاپن، وی را به عنوان یکی از «نخست‌وزیران بزرگ» آینده توصیف کرد. ترامپ در این ملاقات خطاب به تاکایچی گفت: «هر آنچه از شینزو [آبه]و دیگران می‌دانم، شما یکی از نخست‌وزیران بزرگ خواهید بود. همچنین می‌خواهم به شما به عنوان اولین نخست‌وزیر زن تبریک بگویم. این موفقیت بزرگی است.»

توافق راهبردی در زمینه مواد معدنی کمیاب

رهبران دو کشور توافقنامه‌ای برای تضمین عرضه مواد معدنی حیاتی و خاک‌های نادر امضا کردند. این توافق با هدف کاهش وابستگی متقابل به چین که کنترل انحصاری بر این مواد استراتژیک دارد، صورت گرفته است. بر اساس این توافق، طرفین متعهد شدند در شش ماه آینده پروژه‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند آهنربا و باتری را شناسایی کرده و برای ایجاد ذخایر استراتژیک مواد معدنی کمیاب و کلیدی همکاری کنند.

تقدیر از نقش ترامپ در برقراری آتش‌بس

نخست‌وزیر ژاپن در این دیدار، نقش ترامپ در برقراری آتش‌بس بین کامبوج و تایلند و همچنین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی را «دستاوردی بی‌سابقه» خواند. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید نیز به خبرنگاران اعلام کرد که تاکایچی قصد دارد ترامپ را برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد کند.

هدایای نمادین و بسته سرمایه‌گذاری

تاکایچی به ترامپ یک چوب گلف متعلق به شینزو آبه، نخست‌وزیر فقید ژاپن، یک کیف گلف امضا شده توسط هایده ماتسویاما قهرمان ژاپنی تور PGA، و یک توپ گلف پوشش‌دار طلا هدیه داد. بر اساس گزارش منابع مطلع، ژاپن پیشنهاد بسته سرمایه‌گذاری آمریکایی به ارزش ۵۵۰ میلیارد دلار را نیز ارائه کرده که شامل کشتی‌سازی و افزایش خرید‌های سویا، گاز طبیعی و خودرو‌های آمریکایی است.

برنامه‌های آینده

ترامپ و تاکایچی قرار است از پایگاه دریایی آمریکا در یوکوهاما بازدید کنند. رئیس‌جمهور آمریکا سپس برای گفت‌و‌گو با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، درباره آتش‌بس جنگ تجاری بین دو کشور، عازم کره جنوبی می‌شود. این سفر در چارچوب تلاش‌های واشنگتن برای تقویت حضور خود در منطقه هندو-پاسیفیک و متقاعد کردن متحدان به افزایش هزینه‌های دفاعی صورت می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه