باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای طرح کالابرگ، بیان کرد: اول اینکه من خواهش می‌کنم توجه داشته باشید که من توضیح دادم که وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی در خصوص سامانه دهک بندی توضیح دهد، اما آقای وزیر از بحث سامانه پرید و عبور کردید. دهک‌ها را قانون تصویب کرده است. هفت دهک یارانه دریافت می‌کنند و سه دهک نباید یارانه دریافت کنند. چند سال متوالی هم هست که خلاف قانون انجام می‌شود. تنها این دولت هم نبوده، بلکه دولت قبل هم خلاف قانون عمل کرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: الان شما از اول دولت می‌خواهید این دهک‌ها را حذف کنید. عملاً قادر نیستید حذف کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سالیان سال است که سامانه رفاه ایرانیان وجود دارد و این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که اگر فردی از ۷ دهک یارانه بگیر خارج شد، بتواند اطلاعات خود را در سامانه مشاهده کند که چرا حذف شده و اگر اضافه می‌شود مشخص شود چرا به این دهک‌ها افزوده شده است. دولت و مجلس تصمیم گرفتند که در آبان‌ماه کالابرگ الکترونیک که توزیع کالا است اجرایی شود کسی به اصل موضوع هم کسی خدشه وارد نکند.

قالیباف در ادامه خاطر نشان کرد: در برنامه هفتم آمده است که وزارت تعاون مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع باهدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوار‌های کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: آقای میدری نگویید مجلس به ما گفته است ۲۰ میلیون یا ۳۰ میلیون یا ۴۰ میلیون از یارانه‌بگیران را کم کنید، مجلس در قانون آورده است که بر اساس نظام تأمین اجتماعی و با آزمون وسع بین ۱۰ دهک، ۷ دهک را شناسایی کنید.

وی در ادامه تاکید کرد:آقای میدری موضوع را نپیچانیم، شما باید آزمون وسع را انجام دهید. هدف مجلس این است که یارانه‌ای که ابتدای زنجیره به صورت ارز به نهاده‌ها می‌دهیم به کالا‌های مشخصی تبدیل کرده و حداقل ۲۱۰۰ کالری در روز به خانواده‌های ۷ دهک برسد. امروز می‌خواهیم بشنویم که آزمون وسع را انجام دادید و آیا افراد می‌توانند که در سامانه رفاه ایرانیان مراجعه کنند و اطلاعات خود را اصلاح کنند.

قالیباف: مطالبه وزارت کار باید به روزرسانی روزانه اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان باشد

محمد باقر قالیباف تاکید کرد: وزارتخانه باید این مطالبه را داشته باشد که داده‌های این سامانه رفاه ایرانیان به روز باشد که بتوانیم کار دهک بندی و حذف یارانه‌ها را با دقت پیش ببریم.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این ماه تصمیم دولت و مجلس بر این است که کالابرگ را اجرا کند. من در جمع‌بندی قانون را اینجا می‌گویم. به هر حال براساس قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی که سال ۱۳۸۳ تصویب شده؛ در آنجا ما پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را مصوب کردیم و این پایگاه رفاهیان مکلف شد تا اطلاعات را جمع‌آوری کند.

وی در ادامه اظهار کرد: از سال ۱۳۸۳ تا الان ۱۱ ساله این پایگاه ایجاد شده است. طبیعتاً این مرجع کار است. وزارتخانه باید بتواند که سیاست گذاری را لایه بندی کند. بر اساس این سامانه کارش را انجام دهد. اطلاعات جنابعالی حتماً اینگونه است که اطلاعات این سامانه جامع است. اینکه اطلاعات این سامانه به روز نمی‌شود، این یکی از اشکالات است. حتی من یک وقت خدمت جنابعالی در یک جلسه‌ای گفتم که حتی با تأخیر یک سال داده‌ها به روز نمی‌شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به هر حال ما پیگیری هم کردیم اشکال اینجاست. مجلس قانون داده‌ها را تصویب و ابلاغ کرده است. دولت باید قانون را اجرا کند. وزارتخانه باید این مطالبه را داشته باشد که داده‌های این سامانه رفاه ایرانیان به روز باشد که بتوانیم این کار را با دقت پیش ببریم. خدمت شما معیار‌های آزمون وسع را به شما گفتم. طبیعتاً آزمون وسع هم باید با همان شاخص انجام شود. نکته بعدی این است که به نظر من دهک به معنای این نیست که ما بیایم اینها را تقسیم کنیم؛ ما به دنبال این هستیم که دهک‌ها را براساس درآمدی تقسیم کنیم. بیاییم بگوییم بالاترین درآمد‌ها را بگیریم همه را براساس درآمد تقسیم کنیم تا پایین ببینیم چه وضعیتی پیدا می‌کنند.

وی افزود: ولی الان قانون به ما گفته براساس این دهک‌های درآمدی تا دهک هفت را تحت پوشش قرار بدهید و قانون باز اولویت گرفته برای آنهایی که در فقر مطلق هستند نسبت به آنهایی که فقیرند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حتماً در این ماه باید به آن هفت دهکی که به آنان تعلق می‌گیرد، ما کالابرگ را بدهیم. ان‌شاءالله وزارتخانه آمادگی این کار را داشته باشد. ان‌شاءالله ما با اطلاعات دقیقی که شما می‌دهید بتوانیم عمل کنیم. این را هم روشن بگویم که تامین اعتبار این کار، بودجه این کار، ارز این کار و ریال این کار طبیعتا به عهده سازمان برنامه و بودجه است.