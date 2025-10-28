کابینه رژیم صهیونیستی برنامه‌ریزی کرده تا پایان سال جاری با ساخت حدود دو هزار واحد مسکونی جدید در شهرک‌های کرانه باختری موافقت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش روزنامه یدیعوت احرونوت، کابینه رژیم صهیونیستی برنامه‌ریزی کرده است تا پایان سال جاری میلادی با ساخت حدود دو هزار واحد مسکونی جدید در شهرک‌های واقع در کرانه باختری موافقت کند. این تصمیم در چارچوب سیاست‌های گسترده‌تری اتخاذ شده که هدف آن تشدید شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی است.

بر اساس آمار ارائه شده، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، از سال ۲۰۲۳ تاکنون با مصادره حدود ۲۶ هزار دونم (معادل ۲۶۰۰ هکتار) از اراضی کرانه باختری به بهانه «اراضی دولتی» موافقت کرده است. این میزان مصادره زمین در مقایسه با دوره‌های مشابه پیشین افزایش چشمگیری داشته است.

علاوه بر این، داده‌ها نشان می‌دهد که دولت صهیونیستی از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون مجوز ساخت حدود ۴۸ هزار واحد مسکونی جدید را در مناطق مختلف کرانه باختری صادر کرده است. این رقم بیانگر شتاب قابل توجه در روند شهرک‌سازی و تثبیت حضور غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطینی است.

این اقدامات که در تضاد آشکار با قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد، موجب نگرانی جامعه جهانی شده و ثبات منطقه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. گسترش شهرک‌های غیرقانونی نه تنها چشم‌انداز تشکیل دولت فلسطینی را تضعیف می‌کند، بلکه موجب تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: شهرک سازی ، کرانه باختری ، سرزمین های فلسطینی
