فسیل‌های جدید نشان می‌دهد آن‌ها درست پیش از برخورد شهاب‌سنگ مرگبار، جوامعی پرجمعیت و متنوع در آمریکای شمالی تشکیل می‌دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تحقیقات جدید نشان می‌دهد دایناسورها درست تا لحظاتی پیش از برخورد شهاب‌سنگ غول‌پیکر در آمریکای شمالی در اوج فعالیت و حیات پرجنب‌وجوش خود بودند. این یافته ها تصویری جدید از روزهای پایانی زندگی دایناسورها ارائه می دهد.

به نقل از  نشنال جئوگرافیک، حدود ۶۶ میلیون سال پیش، شهاب‌سنگی به عرض حدود ۱۰ کیلومتر به منطقه‌ای که امروز شبه‌جزیره یوکاتان نامیده می‌شود برخورد کرد و طی آن، بیش از ۷۵ درصد گونه‌های زمین از جمله تقریباً همه دایناسورها به جز پرندگان امروزی منقرض شدند.

تا پیش از این تصور می‌شد که برخی از دایناسورها پیش از برخورد شهاب‌سنگ در مسیر افول بوده‌اند، اما یافته‌های جدید خلاف این باور را نشان می دهد. در پایان دوره کرتاسه، دایناسورهایی مانند آلاموسوروس در جنوب غربی آمریکای شمالی و گونه‌هایی مثل تیرانوسوروس و تریسراتوپس در شمال حضور داشتند.

محققان با بررسی لایه‌های سنگی منطقه San Juan Basin و به‌ویژه بخش Naashoibito  دریافتند که این فسیل‌ها تنها حدود ۳۴۰ هزار سال پیش از برخورد شهاب‌سنگ شکل گرفته‌اند، یعنی  نیم‌میلیون سال آخر قبل از انقراض بزرگ دایناسورها.

پروفسور استیون بروسات، دیرینه‌شناس دانشگاه ادینبورگ، درباره این یافته می‌گوید: «می‌توان تصور کرد که پیش از برخورد، دایناسوری به بزرگی یک هواپیما زمین را می‌لرزاند و بلافاصله بعد، زمین با نیروی شهاب‌سنگ به لرزه درمی آید.» این تحقیق نشان می دهد که پیش از برخورد شهاب‌سنگ، آمریکای شمالی میزبان جوامع متنوعی از دایناسورها بوده است.

منبع: روزنامه هفت صبح

