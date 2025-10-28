باشگاه خبرنگاران جوان - اهداکننده مرموز ۱۳۰ میلیون دلاری که برای کمک به پرداخت حقوق سربازان آمریکایی در دوران تعطیلی دولت اهدا کرده بود، دیگر ناشناس نیست: تیموتی ملون، میلیاردر کمحرف و یکی از بزرگترین تأمینکنندگان مالی کمپین دونالد ترامپ. رئیسجمهور ایالات متحده پنجشنبه شب این ابر اهدایی را اعلام کرد، اما از افشای نام اهداکننده خودداری کرد و او را «میهنپرست» و «دوست بزرگ» خواند.
چند ساعت بعد، در پرواز دولتی به آسیا، وقتی خبرنگاران بر افشای هویت اصرار ورزیدند، ترامپ پاسخ داد که اهداکننده «تبلیغ نمیخواهد». از آن لحظه، رسانههای آمریکایی شرط بسته بودند که نام او بهزودی فاش خواهد شد. و همینطور شد. هنوز مشخص نیست این اهدا تا چه حد واقعاً حقوق بیش از ۱.۳ میلیون نظامی فعال را پوشش خواهد داد. بر اساس گزارش کنگره، بودجه ۲۰۲۵ دولت ترامپ حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برای کل حقوق نظامیان درخواست کرده بود. اهدای ۱۳۰ میلیون دلاری معادل حدود ۱۰۰ دلار برای هر نظامی است.
پنتاگون اعلام کرد این اهدا را بر اساس «اختیار عمومی پذیرش هدایا» پذیرفته است. «این اهدا با شرط استفاده صرفاً برای جبران هزینههای مربوط به حقوق و مزایای نظامیان انجام شده است»، شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، گفت. اما این «هدیه» ممکن است نقض قانون ضد کسری بودجه باشد؛ قانونی که آژانسهای فدرال را از هزینهکرد بیش از مبلغ مصوب کنگره یا پذیرش خدمات داوطلبانه منع میکند.
بیش از سه هفته از آغاز تعطیلی دولت میگذرد که به دلیل نبود پوشش مالی رخ داد. دولت ترامپ مجموعهای از اقدامات غیرمتعارف را برای جابهجایی بودجه و پرداخت حقوق برخی کارکنان دولتی به کار گرفته است. ترامپ قول داده است نظامیان، مأموران مهاجرت و نیروهای امنیتی را پرداخت کند، حتی اگر کنگره بودجه حقوق آنها را تأیید نکرده باشد. این کارمندان «ضروری» تلقی میشوند و باید حتی بدون حقوق کار کنند، اما بر اساس قانونی در سال ۲۰۱۹، حقوقشان بهصورت معوقه پرداخت خواهد شد.
ملون، ۸۴ ساله، با دارایی شخصی بین یک تا چهار میلیارد دلار (بسته به منبع، از فوربز تا ونیتی فر)، فارغالتحصیل ییل، وارث خانوادهای از بانکداران و غولهای راهآهن، پیشتر دهها میلیون دلار به گروههایی که از کمپین ترامپ حمایت میکنند، اهدا کرده است.
سال گذشته ۵۰ میلیون دلار به یک کمیته حامی ترامپ اهدا کرد؛ یکی از بزرگترین اهداهای فردی ثبتشده تاکنون.
نوه اندرو دبلیو. ملون، وزیر خزانهداری اسبق، تیموتی ملون تا پیش از ظهور ترامپ، اهداکننده برجسته جمهوریخواه نبود. اما در سالهای اخیر صدها میلیون دلار برای حمایت از رئیسجمهور سابق و حزب جمهوریخواه هزینه کرده است.
