عباس علی آبادی روز سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکههای توزیع نیروی برق در جمع خبرنگاران بیان کرد: وصعیت خاموشی تابع مصرف است و اگر مردم همچنان مانند گذشته با صنعت برق همکاری کنند خاموشی نخواهیم داشت. امسال انشالله وضعیت مان خیلی بهتر خواهد بود..
وزیر نیرو گفت: وضعیت سوخت نیروگاهها در حال حاضر را خوب ارزیابی میشود
وزیر نیرو همچنین ادامه داد: اوضاع در صنعت برق هم خوب است و پیش میرویم و تلاش میکنیم و امید است با همکاری مردم این تلاش نتیجه بخش شود از تابستان به خوبی عبور کردیم و انشاءالله وضعیت بهتر هم خواهد شد و طرحها به ثمر خواهد نشست.
وزیر نیرو ادامه داد: هدف گذاریها بزرگ طراحی شده تا به آنها برسیم البته مشکلات هم وجود دارد امیدواریم امسال ۳ هرار مگاوات ذخیره ساز بسازیم و بتوانیم شبکه را هوشمند کنیم. در زمینه کنتورهای هوشمند قرار است کار بزرگی انجام دهیم و برنامه ریزی کردیم ظرفیت موجود را به ۱۰ هزار مگاوات نزدیک کنیم امسال در انرژیهای تجدیدپذیر تا ۱۱ هزار مگاوات را داشته باشیم.
علی آبادی گفت: امید است بخش بخار نیروگاهها را امسال طبق تاکید مقام معظم رهبری درخشانتر از گذشته کنیم و چندین پروژه در این زمینه افتتاح کردیم و ادامه خواهد داشت.