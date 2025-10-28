باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در آستانه سفر خود به کره جنوبی، بارها از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی برای دیدار دعوت به عمل آورد و مقامات سئول نیز از این ابتکار استقبال کردند.
اما تاکنون پاسخ عمومی کره شمالی سکوت مطلق بوده و مقامات آمریکایی و کره جنوبی اعلام کردهاند که هیچ تدارک مشخصی برای چنین دیداری در جریان نیست. پیش از حرکت ترامپ از آمریکا، کره شمالی از آزمایش موشکی که گفته می شود یک موشک بالیستیک هایپرسونیک جدید بود، خبر داد.
با این حال، ترامپ از سفر خود به آسیا برای تأکید بر تمایلش به دیدار با رهبر کره شمالی استفاده کرده و امیدوار است رشته دیدارهایی که در دوره اول ریاستجمهوریاش با کیم داشت، احیا شود.
ترامپ روز دوشنبه گفت: «من با او رابطه خوبی داشتم. اگر او بخواهد، حتی اگر این پیام را دریافت کند، بسیار مایلم او را ببینم. ما چیزی اشاره نکردهایم، اما او میداند که من به آنجا میروم. اگر مایل به ملاقات باشد، من بسیار استقبال میکنم.»
وی در پاسخ به این سوال که چه ابزاری برای آوردن کیم به میز مذاکره دارد، گفت: «تحریمها. این برای شروع چیز بسیار بزرگی است. میتوانم بگویم این تقریباً بزرگترین اهرم ممکن است.»
این دو رهبر در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پیش از فروپاشی مذاکرات بر سر زرادخانه تسلیحات اتمی پیونگیانگ، با یکدیگر دیدار کرده بودند. کره شمالی به دلیل این تسلیحات و همچنین موشکهای بالیستیکاش تحت تحریمهای سنگین بینالمللی قرار دارد.
کیم جونگ اون ماه گذشته در حالی که هرگونه مذاکره با کره جنوبی را رد کرد، نشان داد که در صورت کنار گذاشتن درخواست آمریکا برای خلع سلاح اتمی، برای دیدار با ترامپ آماده است.
او در سخنرانی خود گفته بود: «به طور شخصی، من هنوز خاطرات خوبی از رئیسجمهور ترامپ دارم. اگر ایالات متحده وسواس دارد در مورد خلع سلاح اتمی ما را رها کند و واقعیت را بپذیرد و خواستار همزیستی مسالمتآمیز واقعی باشد، دلیلی وجود ندارد که ما با ایالات متحده (برای مذاکره) ننشینیم.»
با این حال، هیچ نشانهای از برگزاری مذاکرات وجود ندارد. یک مقام آمریکایی گفت که آنها بازدید از منطقه غیرنظامی مرز دو کره را در نظر گرفتند، اما هرگز برای آن برنامهریزی نکردند.
رییسجمهور کره جنوبی که در ماه ژوئن قدرت را به دست گرفته و به دنبال کاهش تنش با همسایه شمالی بوده، پیشنهاد کرده که ترامپ از سفر خود به کره جنوبی برای تعامل با کیم استفاده کند.
وزیر یکپارچهسازی کره جنوبی که مسئولیت روابط با شمال را بر عهده دارد، گفت پیونگیانگ احتمالاً روز سهشنبه یا چهارشنبه در مورد پیشنهاد ترامپ برای گفتوگو بیانیهای صادر خواهد کرد.
وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز روز سهشنبه به پارلمان گفت که اشاره ترامپ به کره شمالی به عنوان یک «قدرت اتمی» و امکان کاهش تحریمها میتواند انگیزهای برای آمدن کیم به میز مذاکره باشد.
با این حال، او افزود: «در مقایسه با سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، کره شمالی با روسیه اتحاد نظامی تشکیل داده و روابط خود با چین را تقویت کرده است.»
پوتین و کیم سال گذشته پیمان مشارکت استراتژیک را امضا کردند که شامل یک پیمان دفاع متقابل میشد و کره شمالی نیز سربازان، توپخانه، مهمات و موشک در اختیار روسیه قرار داده تا از جنگ مسکو در اوکراین حمایت کند.
ترامپ همچنین روز سهشنبه در توکیو با خانوادههای اتباع ژاپنی که دههها پیش توسط کره شمالی ربوده شدهاند، دیدار کرد.
