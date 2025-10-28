باشگاه خبرنگاران جوان- کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران، در سفر به کابل با مقامات طالبان دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدارها که در چارچوب سیاست همسایگی ایران انجام شد، سه محور اصلی امنیت مرزی، حقابه هیرمند و همکاریهای قضایی و حقوقی مورد بحث قرار گرفت.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشستی خبری اعلام کرد که در زمینه امنیت مرزها، توافق شد اجرای تفاهمنامه نوسازی علائم مرزی که هفت سال متوقف مانده بود، از سر گرفته شود. همچنین در مورد مقابله با ترددهای غیرمجاز، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر جرایم سازمانیافته فراملی مذاکراتی صورت گرفت.
بقایی گفت در این دیدار در محور همکاریهای قضایی و حقوقی نیز گفتوگوهای مفیدی در زمینههایی مانند انتقال محکومان و استرداد مجرمان انجام شد.